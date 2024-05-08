Опубликованы алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию
Федеральный аккредитационный центр опубликовал алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также для специалистов с немедицинским образованием.
Для прохождения периодической аккредитации в случае использования федерального регистра медицинских и фармацевтических работников необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
- портфолио;
- в случае изменения ФИО, документ, подтверждающий это;
- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии).
В случае почтового отправления (если сведения об аккредитуемом отсутствуют в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников) дополнительно понадобятся такие документы, как:
- сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный срок освоения которых не менее 144 часов;
- копия сертификата специалиста (в случае отсутствия действующей аккредитации специалиста по данной специальности);
- копии документов об образовании и о квалификации;
- копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования — профессиональной переподготовки (при наличии);
- копии документов о квалификации, подтверждающих повышение квалификации за отчетный период.
В феврале Центральная аккредитационная комиссия опубликовала предварительный график своей работы на 2024 год. Заседания будут проходить каждый месяц. В связи с ужесточением порядка периодической аккредитации в Федеральном аккредитационном центре рекомендуют специалистам подавать документы заранее, не менее чем за три месяца до окончания срока действия сертификата.
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