Опубликованы алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию

Федеральный аккредитационный центр опубликовал алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также для специалистов с немедицинским образованием.

Для прохождения периодической аккредитации в случае использования федерального регистра медицинских и фармацевтических работников необходимо предоставить следующие документы:

заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);

портфолио;

в случае изменения ФИО, документ, подтверждающий это;

копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии).

В случае почтового отправления (если сведения об аккредитуемом отсутствуют в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников) дополнительно понадобятся такие документы, как:

сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный срок освоения которых не менее 144 часов;

копия сертификата специалиста (в случае отсутствия действующей аккредитации специалиста по данной специальности);

копии документов об образовании и о квалификации;

копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования — профессиональной переподготовки (при наличии);

профессиональной переподготовки (при наличии); копии документов о квалификации, подтверждающих повышение квалификации за отчетный период.

В феврале Центральная аккредитационная комиссия опубликовала предварительный график своей работы на 2024 год. Заседания будут проходить каждый месяц. В связи с ужесточением порядка периодической аккредитации в Федеральном аккредитационном центре рекомендуют специалистам подавать документы заранее, не менее чем за три месяца до окончания срока действия сертификата.