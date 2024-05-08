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Опубликованы алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию

08.05.2024
15:32
Дина Коблова
Опубликованы алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. В случае, если сведения об аккредитуемом отсутствуют в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников, понадобятся дополнительные документы.
Фото: 123rf.com

Федеральный аккредитационный центр опубликовал алгоритмы для подачи документов на периодическую аккредитацию для специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также для специалистов с немедицинским образованием.

Для прохождения периодической аккредитации в случае использования федерального регистра медицинских и фармацевтических работников необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста;
  • страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС);
  • портфолио;
  • в случае изменения ФИО, документ, подтверждающий это;
  • копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии).

В случае почтового отправления (если сведения об аккредитуемом отсутствуют в федеральном регистре медицинских и фармацевтических работников) дополнительно понадобятся такие документы, как:

  • сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный срок освоения которых не менее 144 часов;
  • копия сертификата специалиста (в случае отсутствия действующей аккредитации специалиста по данной специальности);
  • копии документов об образовании и о квалификации;
  • копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки (при наличии);
  • копии документов о квалификации, подтверждающих повышение квалификации за отчетный период.

В феврале Центральная аккредитационная комиссия опубликовала предварительный график своей работы на 2024 год. Заседания будут проходить каждый месяц. В связи с ужесточением порядка периодической аккредитации в Федеральном аккредитационном центре рекомендуют специалистам подавать документы заранее, не менее чем за три месяца до окончания срока действия сертификата.

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