Опубликованы результаты исследования жидкой лекарственной формы «Анаферона детского»

14:11
31 октября 2018
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На сайте Clinicaltrials.gov опубликованы результаты проведенного исследования (MMH-AD-006) по изучению эффективности и безопасности жидкой лекарственной формы «Анаферона детского» (капли для приема внутрь, производитель ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг») в лечении острых респираторных инфекций (ОРИ) верхних дыхательных путей.

Исследование было проведено на базе восьми медицинских учреждений Российской Федерации с участием амбулаторных пациентов в возрасте от 1 месяца до 3-х лет. 

Согласно результатам исследования, применение данного препарата приводило к выздоровлению детей в более короткие сроки и сопровождалось более легким течением лихорадки, интоксикации и катаральных симптомов ОРИ (кашель, насморк, боль в горле) по сравнению с плацебо-терапией. 

По мнению д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ Бориса Моисеевича Блохина: «Успешный 17-летний опыт применения препарата «Анаферон детский» в педиатрии, физиологичный механизм действия и благоприятный профиль безопасности позволяют рекомендовать его для лечения ОРВИ и гриппа у детей с 1-го месяца жизни». 

Научный руководитель «Материа Медика Холдинг», член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн отметил: «В профессиональном фармацевтическом сообществе сайт Clinicaltrials.com является общепризнанным международным ориентиром по объективной оценке эффективности лекарственных препаратов».

ClinicalTrials.gov – самая большая база данных (регистр) клинических исследований в мире. Этот онлайн-ресурс функционирует под контролем Национальной библиотеки медицины США при Национальных институтах здравоохранения США и доступен широкой аудитории. На сегодняшний день в ней содержатся данные более 280 тысяч исследований из 204-х стран мира. На ресурсе представлена информация по первичной регистрации протоколов исследований, текущим обновлениям и результатам завершенных исследований. Публикация полученных данных осуществляется вне зависимости от результата исследования.

Компании
Материа Медика Холдинг
Российский фармпроизводитель
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