Опубликованы результаты исследования жидкой лекарственной формы «Анаферона детского»

На сайте Clinicaltrials.gov опубликованы результаты проведенного исследования (MMH-AD-006) по изучению эффективности и безопасности жидкой лекарственной формы «Анаферона детского» (капли для приема внутрь, производитель ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг») в лечении острых респираторных инфекций (ОРИ) верхних дыхательных путей.
Исследование было проведено на базе восьми медицинских учреждений Российской Федерации с участием амбулаторных пациентов в возрасте от 1 месяца до 3-х лет.
Согласно результатам исследования, применение данного препарата приводило к выздоровлению детей в более короткие сроки и сопровождалось более легким течением лихорадки, интоксикации и катаральных симптомов ОРИ (кашель, насморк, боль в горле) по сравнению с плацебо-терапией.
По мнению д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ Бориса Моисеевича Блохина: «Успешный 17-летний опыт применения препарата «Анаферон детский» в педиатрии, физиологичный механизм действия и благоприятный профиль безопасности позволяют рекомендовать его для лечения ОРВИ и гриппа у детей с 1-го месяца жизни».
Научный руководитель «Материа Медика Холдинг», член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн отметил: «В профессиональном фармацевтическом сообществе сайт Clinicaltrials.com является общепризнанным международным ориентиром по объективной оценке эффективности лекарственных препаратов».
ClinicalTrials.gov – самая большая база данных (регистр) клинических исследований в мире. Этот онлайн-ресурс функционирует под контролем Национальной библиотеки медицины США при Национальных институтах здравоохранения США и доступен широкой аудитории. На сегодняшний день в ней содержатся данные более 280 тысяч исследований из 204-х стран мира. На ресурсе представлена информация по первичной регистрации протоколов исследований, текущим обновлениям и результатам завершенных исследований. Публикация полученных данных осуществляется вне зависимости от результата исследования.
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