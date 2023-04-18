Организаторы «Платиновой унции» назвали всех финалистов и подготовили онлайн-трансляцию

Темой вечера выбрана «ДНК. Генетика фармрынка: от селекции до генной инженерии»*. Гости смогут не просто насладиться торжественной и изысканной атмосферой, пожелать победы финалистам и поздравить победителей, но и поучаствовать в благотворительном аукционе картин. Все вырученные средства будут перечислены БФ «Подсолнух» в помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».

Для тех, кто не сможет лично посетить церемонию награждения, предусмотрена онлайн-трансляция. Она будет доступна на странице конкурса и в ленте pharmvestnik.ru.

Тем временем оргкомитет «Платиновой унции» назвал всех финалистов премии.

На победу в номинациях конкурса претендуют:

Номинация «Компания года»

Производитель года. Крупнейший производитель ЛС:

Bayer;

«Биокад»;

«Отисифарм»;

Stada/«Нижфарм»;

«Фармстандарт». Производитель года. Нишевые и специализированные производители ЛС:

«Вертекс»;

«Герофарм»;

Ipsen;

«Полисан»;

«Рекордати». Дистрибьютор лекарственных средств:

«Гранд Капитал»;

«Катрен»;

«Протек»;

«Пульс»;

«Р-Фарм». E-commerce:

«Аптека.ру»;

«Асна»;

«Здравсити»;

«Ригла»;

«Еаптека». Номинация «Аптечная сеть года»

Федеральная аптечная сеть:

«Апрель» (Краснодар);

«Имплозия» (Самара);

«Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва);

«Планета здоровья» (Пермь);

«Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва). Региональная аптечная сеть:

«Здоров.ру» (Москва);

«Монастырев РФ» (Владивосток);

«Невис» (Санкт-Петербург);

«Фармацевт+» (Ростов-на-Дону);

«Эдельвейс» (Кемерово). Номинация «Препарат года» Безрецептурный препарат:

«Арбидол» («Отисифарм»);

«Детралекс» (Servier);

«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»);

«Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»);

«Терафлю» (GSK). Рецептурный препарат:

«Конкор» («Мерк»);

«Ксарелто» (Bayer);

«Мексидол» («Фармасофт»);

«Нимесил» («Берлин-Хеми»);

«Эликвис» (Pfizer). Номинация «Проект года» (на основании заявки) Социальный проект:

«Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс»);

«Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»);

«Наука в регионы» (БФ «Протек»);

« Особенный как все» (АО «Генериум»);

Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

Бизнес-проект:

«Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России»);

«Локализация производства препарата Эдарби для обеспечения российских пациентов с артериальной гипертензией высококачественной терапией на постоянной основе» (STADA/АО «Нижфарм»);

«Проект по повышению финансовой устойчивости аптечной сети» (ПАО «Аптечная сеть 36,6»);

«Строительство завода по производству гормональных препаратов на базе ООО «Фармасинтез-Тюмень» (АО «Фармасинтез»);

«Строительство новых терминалов ТСТ-3 и ТСТ-4 логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» в Пушкине (Московская обл.)» (АО «ЦВ «Протек»).

Digital-проект года:

VK-шоу «На приеме у ...» (ООО «Еаптека»);

«Помощь редким» (ООО «ЭМГ»/Группа компаний Philin Philgood);

«Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»);

«Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России);

«Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»).

Номинация «Динамика года»

Компания. Поставки в коммерческий сектор:

«Биннофарм»;

«Велфарм»;

«Гротекс»;

NovoNordisk;

Stada. Компания. Поставки в государственный сектор:

AstraZeneca;

«Вертекс»;

«Генериум»;

Novartis;

«Р-Фарм». «Препарат. Розничный сегмент»:

«Граммидин» («Валента Фарм»);

«Саксенда» (NovoNordisk);

«Фемостон» (Abbott);

«Эдарби» (Stada);

«Эликвис» (Pfizer). «Препарат. Государственный сектор»:

«Гэттестив» (Takeda);

«Детромбин» («Протек»);

«Китруда» (MSD);

«Оркамби» («Вертекс»);

«Элизария» («Генериум»). Лонч года

«Лекофен» (Novartis);

«Мирамед» («Эвалар»);

«Простатекс» («Герофарм»);

«Риностейн» («Гротекс»);

«Троксактив» (Teva).

Кроме того, предусмотрены специальные номинации, предложенные оргкомитетом на втором этапе голосования:

«За высокие показатели роста фармацевтической компании» – «Биннофарм Групп»,

«Селективная косметика – лидер аптечных продаж 2022 года» – ТМ Librederm.

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний.

При этом топ-менеджеры не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

* Спонсор церемонии компания «Квайссер Фарма» (бренд «Доппельгерц»).