Организаторы «Платиновой унции» назвали всех финалистов и подготовили онлайн-трансляцию
Торжественная церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля.
Темой вечера выбрана «ДНК. Генетика фармрынка: от селекции до генной инженерии»*. Гости смогут не просто насладиться торжественной и изысканной атмосферой, пожелать победы финалистам и поздравить победителей, но и поучаствовать в благотворительном аукционе картин. Все вырученные средства будут перечислены БФ «Подсолнух» в помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».
Для тех, кто не сможет лично посетить церемонию награждения, предусмотрена онлайн-трансляция. Она будет доступна на странице конкурса и в ленте pharmvestnik.ru.
Тем временем оргкомитет «Платиновой унции» назвал всех финалистов премии.
На победу в номинациях конкурса претендуют:
Номинация «Компания года»
Производитель года. Крупнейший производитель ЛС:
-
Bayer;
-
«Биокад»;
-
«Отисифарм»;
-
Stada/«Нижфарм»;
-
«Фармстандарт».
Производитель года. Нишевые и специализированные производители ЛС:
-
«Вертекс»;
-
«Герофарм»;
-
Ipsen;
-
«Полисан»;
-
«Рекордати».
Дистрибьютор лекарственных средств:
-
«Гранд Капитал»;
-
«Катрен»;
-
«Протек»;
-
«Пульс»;
-
«Р-Фарм».
E-commerce:
-
«Аптека.ру»;
-
«Асна»;
-
«Здравсити»;
-
«Ригла»;
-
«Еаптека».
Номинация «Аптечная сеть года»
Федеральная аптечная сеть:
-
«Апрель» (Краснодар);
-
«Имплозия» (Самара);
-
«Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва);
-
«Планета здоровья» (Пермь);
-
«Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва).
Региональная аптечная сеть:
-
«Здоров.ру» (Москва);
-
«Монастырев РФ» (Владивосток);
-
«Невис» (Санкт-Петербург);
-
«Фармацевт+» (Ростов-на-Дону);
-
«Эдельвейс» (Кемерово).
Номинация «Препарат года»
Безрецептурный препарат:
-
«Арбидол» («Отисифарм»);
-
«Детралекс» (Servier);
-
«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»);
-
«Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»);
-
«Терафлю» (GSK).
Рецептурный препарат:
-
«Конкор» («Мерк»);
-
«Ксарелто» (Bayer);
-
«Мексидол» («Фармасофт»);
-
«Нимесил» («Берлин-Хеми»);
-
«Эликвис» (Pfizer).
Номинация «Проект года» (на основании заявки)
Социальный проект:
- «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс»);
- «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»);
- «Наука в регионы» (БФ «Протек»);
- «Особенный как все» (АО «Генериум»);
- Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).
Бизнес-проект:
- «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России»);
- «Локализация производства препарата Эдарби для обеспечения российских пациентов с артериальной гипертензией высококачественной терапией на постоянной основе» (STADA/АО «Нижфарм»);
- «Проект по повышению финансовой устойчивости аптечной сети» (ПАО «Аптечная сеть 36,6»);
- «Строительство завода по производству гормональных препаратов на базе ООО «Фармасинтез-Тюмень» (АО «Фармасинтез»);
- «Строительство новых терминалов ТСТ-3 и ТСТ-4 логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» в Пушкине (Московская обл.)» (АО «ЦВ «Протек»).
Digital-проект года:
- VK-шоу «На приеме у ...» (ООО «Еаптека»);
- «Помощь редким» (ООО «ЭМГ»/Группа компаний Philin Philgood);
- «Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»);
- «Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России);
- «Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»).
Номинация «Динамика года»
Компания. Поставки в коммерческий сектор:
-
«Биннофарм»;
-
«Велфарм»;
-
«Гротекс»;
-
NovoNordisk;
-
Stada.
Компания. Поставки в государственный сектор:
-
AstraZeneca;
-
«Вертекс»;
-
«Генериум»;
-
Novartis;
-
«Р-Фарм».
«Препарат. Розничный сегмент»:
-
«Граммидин» («Валента Фарм»);
-
«Саксенда» (NovoNordisk);
-
«Фемостон» (Abbott);
-
«Эдарби» (Stada);
-
«Эликвис» (Pfizer).
«Препарат. Государственный сектор»:
-
«Гэттестив» (Takeda);
-
«Детромбин» («Протек»);
-
«Китруда» (MSD);
-
«Оркамби» («Вертекс»);
-
«Элизария» («Генериум»).
Лонч года
-
«Лекофен» (Novartis);
-
«Мирамед» («Эвалар»);
-
«Простатекс» («Герофарм»);
-
«Риностейн» («Гротекс»);
-
«Троксактив» (Teva).
Кроме того, предусмотрены специальные номинации, предложенные оргкомитетом на втором этапе голосования:
«За высокие показатели роста фармацевтической компании» – «Биннофарм Групп»,
«Селективная косметика – лидер аптечных продаж 2022 года» – ТМ Librederm.
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний.
При этом топ-менеджеры не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
* Спонсор церемонии компания «Квайссер Фарма» (бренд «Доппельгерц»).
Нет комментариев
Комментариев: 0