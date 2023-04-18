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Организаторы «Платиновой унции»...

Организаторы «Платиновой унции» назвали всех финалистов и подготовили онлайн-трансляцию

18.04.2023
09:00
Елена Григорьева

Торжественная церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля.

Темой вечера выбрана «ДНК. Генетика фармрынка: от селекции до генной инженерии»*. Гости смогут не просто насладиться торжественной и изысканной атмосферой, пожелать победы финалистам и поздравить победителей, но и поучаствовать в благотворительном аукционе картин. Все вырученные средства будут перечислены БФ «Подсолнух» в помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».

Для тех, кто не сможет лично посетить церемонию награждения, предусмотрена онлайн-трансляция. Она будет доступна на странице конкурса и в ленте pharmvestnik.ru.

Тем временем оргкомитет «Платиновой унции» назвал всех финалистов премии.

На победу в номинациях конкурса претендуют:

Номинация «Компания года»

      Производитель года. Крупнейший производитель ЛС:

  • Bayer;

  • «Биокад»;

  • «Отисифарм»;

  • Stada/«Нижфарм»;

  • «Фармстандарт».

    Производитель года. Нишевые и специализированные производители ЛС:

  • «Вертекс»;

  • «Герофарм»;

  • Ipsen;

  • «Полисан»;

  • «Рекордати».

    Дистрибьютор лекарственных средств:

  • «Гранд Капитал»;

  • «Катрен»;

  • «Протек»;

  • «Пульс»;

  • «Р-Фарм».

    E-commerce:

  • «Аптека.ру»;

  • «Асна»;

  • «Здравсити»;

  • «Ригла»;

  • «Еаптека».

    Номинация «Аптечная сеть года»

       Федеральная аптечная сеть:

  • «Апрель» (Краснодар);

  • «Имплозия» (Самара);

  • «Неофарм»/«Аптеки Столички» (Москва);

  • «Планета здоровья» (Пермь);

  • «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика» (Москва).

    Региональная аптечная сеть:

  • «Здоров.ру» (Москва);

  • «Монастырев РФ» (Владивосток);

  • «Невис» (Санкт-Петербург);

  • «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону);

  • «Эдельвейс» (Кемерово).

    Номинация «Препарат года»

    Безрецептурный препарат:

  • «Арбидол» («Отисифарм»);

  • «Детралекс» (Servier);

  • «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»);

  • «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»);

  • «Терафлю» (GSK).

    Рецептурный препарат:

  • «Конкор» («Мерк»);

  • «Ксарелто» (Bayer);

  • «Мексидол» («Фармасофт»);

  • «Нимесил» («Берлин-Хеми»);

  • «Эликвис» (Pfizer).

    Номинация «Проект года» (на основании заявки)

    Социальный проект:

  • «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс»);
  • «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»);
  • «Наука в регионы» (БФ «Протек»);
  • «Особенный как все» (АО «Генериум»);
  • Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

      Бизнес-проект:

  • «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России»);
  • «Локализация производства препарата Эдарби для обеспечения российских пациентов с артериальной гипертензией высококачественной терапией на постоянной основе» (STADA/АО «Нижфарм»);
  • «Проект по повышению финансовой устойчивости аптечной сети» (ПАО «Аптечная сеть 36,6»);
  • «Строительство завода по производству гормональных препаратов на базе ООО «Фармасинтез-Тюмень» (АО «Фармасинтез»);
  • «Строительство новых терминалов ТСТ-3 и ТСТ-4 логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» в Пушкине (Московская обл.)» (АО «ЦВ «Протек»).

       Digital-проект года:

  • VK-шоу «На приеме у ...» (ООО «Еаптека»);
  • «Помощь редким» (ООО «ЭМГ»/Группа компаний Philin Philgood);
  • «Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»);
  • «Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России);
  • «Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»).

Номинация «Динамика года»

      Компания. Поставки в коммерческий сектор:

  • «Биннофарм»;

  • «Велфарм»;

  • «Гротекс»;

  • NovoNordisk;

  • Stada.

    Компания. Поставки в государственный сектор:

  • AstraZeneca;

  • «Вертекс»;

  • «Генериум»;

  • Novartis;

  • «Р-Фарм».

    «Препарат. Розничный сегмент»:

  • «Граммидин» («Валента Фарм»);

  • «Саксенда» (NovoNordisk);

  • «Фемостон» (Abbott);

  • «Эдарби» (Stada);

  • «Эликвис» (Pfizer).

    «Препарат. Государственный сектор»:

  • «Гэттестив» (Takeda);

  • «Детромбин» («Протек»);

  • «Китруда» (MSD);

  • «Оркамби» («Вертекс»);

  • «Элизария» («Генериум»).

    Лонч года

  • «Лекофен» (Novartis);

  • «Мирамед» («Эвалар»);

  • «Простатекс» («Герофарм»);

  • «Риностейн» («Гротекс»);

  • «Троксактив» (Teva).

Кроме того, предусмотрены специальные номинации, предложенные оргкомитетом на втором этапе голосования:

«За высокие показатели роста фармацевтической компании» – «Биннофарм Групп»,

«Селективная косметика – лидер аптечных продаж 2022 года» – ТМ Librederm.

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний.

При этом топ-менеджеры не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

* Спонсор церемонии компания «Квайссер Фарма» (бренд «Доппельгерц»).

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