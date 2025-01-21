Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовости
Организаторы «Платиновой унции»...

Организаторы «Платиновой унции» приглашают подать заявку в номинацию «Проект года»

21.01.2025
18:31
Уважаемые коллеги! Напоминаем, что осталось всего две недели до окончания приема заявок в номинацию «Проект года» премии «XXV Платиновая унция».

Заявки принимаются до 31 января 2025 года. Не упустите возможность представить свои лучшие проекты, реализованные в 2024 году.

В номинации «Проект года» представлены четыре подноминации:

  • Социальный проект
  • Бизнес-проект
  • IT/ Digital-проект

В подноминацию «IT/Digital-проект» не принимаются медийные и контекстные рекламные кампании.

  • Маркетинговый проект

В подноминации «Маркетинговый проект» к рассмотрению принимаются проекты, реализованные для лучшего продвижения, либо креативного, либо стимулирующего продажи, как на массовую аудиторию, так и на профессиональную аудиторию.

Важно:

  • В номинации «Проект года» принимаются проекты, стартовавшие не раньше 1 июля 2023 года или завершенные в 2024 году.
  • Оптимизация, реструктуризация, ребрендинг, перезапуск препаратов – не принимаются в качестве заявок в номинации «Проект года».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте uncia.ru с информацией о вашем проекте и отправить ее в оргкомитет конкурса.

Правила подачи заявки на участие в номинации «Проект года»

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.