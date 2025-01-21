Организаторы «Платиновой унции» приглашают подать заявку в номинацию «Проект года»

Заявки принимаются до 31 января 2025 года. Не упустите возможность представить свои лучшие проекты, реализованные в 2024 году.

В номинации «Проект года» представлены четыре подноминации:

Социальный проект

Бизнес-проект

IT/ Digital-проект

В подноминацию «IT/Digital-проект» не принимаются медийные и контекстные рекламные кампании.

Маркетинговый проект

В подноминации «Маркетинговый проект» к рассмотрению принимаются проекты, реализованные для лучшего продвижения, либо креативного, либо стимулирующего продажи, как на массовую аудиторию, так и на профессиональную аудиторию.

Важно:

В номинации «Проект года» принимаются проекты, стартовавшие не раньше 1 июля 2023 года или завершенные в 2024 году.

В номинации «Проект года» принимаются проекты, стартовавшие не раньше 1 июля 2023 года или завершенные в 2024 году. Оптимизация, реструктуризация, ребрендинг, перезапуск препаратов – не принимаются в качестве заявок в номинации «Проект года».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте uncia.ru с информацией о вашем проекте и отправить ее в оргкомитет конкурса.