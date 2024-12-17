Организаторы юбилейного сезона «Платиновой унции» объявили о старте «Платинового марафона»

Участники марафона смогут представить членам экспертного совета и профессиональному фармацевтическому сообществу свои успехи и достижения 2024 года, а также собственное видение ключевых преимуществ и результатов своей деятельности.

Презентации компаний, препаратов, продуктов, проектов в номинациях конкурса теперь размещаются на сайте uncia.ru в разделе «Марафон».

Ключевые даты:

Deadline приема заявок и размещения презентаций: 31 января 2025 года.

Deadline приема заявок и размещения презентаций: 31 января 2025 года. Второй этап голосования — с 14 февраля по 31 марта 2025 года..

Второй этап голосования — с 14 февраля по 31 марта 2025 года.. Аудит результатов конкурса — с 1 по 8 апреля 2025 года.

Аудит результатов конкурса — с 1 по 8 апреля 2025 года. Награждение победителей – 10 апреля 2025 года.

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