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Организаторы юбилейного сезона...

Организаторы юбилейного сезона «Платиновой унции» объявили о старте «Платинового марафона»

17.12.2024
17:58
Елена Григорьева
В рамках XXV сезона Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» стартовал «Платиновый марафон». Это новый формат представления проектов участников конкурса, цель которого — выявить лучшие практики в фармацевтической отрасли.

Участники марафона смогут представить членам экспертного совета и профессиональному фармацевтическому сообществу свои успехи и достижения 2024 года, а также собственное видение ключевых преимуществ и результатов своей деятельности.

Презентации компаний, препаратов, продуктов, проектов в номинациях конкурса теперь размещаются на сайте uncia.ru в разделе «Марафон».  

Ключевые даты: 

  • Deadline приема заявок и размещения презентаций: 31 января 2025 года.
  • Второй этап голосования — с 14 февраля по 31 марта 2025 года..
  • Аудит результатов конкурса — с 1 по 8 апреля 2025 года.
  • Награждение победителей – 10 апреля 2025 года.

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