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Оргкомитет «Платиновой унции»...

Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов в заявочных номинациях конкурса

13.04.2023
14:42
Елена Григорьева

Оргкомитет XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в заявочных номинациях конкурса.

В шорт-лист номинации «Социальный проект» по итогам 2022 года вошли 5 проектов от 5 компаний:

  • «Активное долголетие» (ЗАО «ФармФирма» Сотекс»),
  • «Дистанционный рекрутинг потенциальных доноров костного мозга» (АО «Почта России»),
  • «Наука в регионы» (БФ «Протек»),
  • «Особенный как все» (АО «Генериум»),
  • Первый художественный фильм в поддержку пациентов с диагнозом «рак легкого» и их близких «Быть Героем» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

На звание лучшего бизнеса-проекта также 5 претендентов:

  • «Доставка лекарств жителям малых населенных пунктов и труднодоступных местностей» (АО «Почта России»),
  • «Локализация производства препарата Эдарби для обеспечения российских пациентов с артериальной гипертензией высококачественной терапией на постоянной основе» (STADA/АО «Нижфарм»),
  • «Проект по повышению финансовой устойчивости аптечной сети» (ПАО «Аптечная сеть 36,6»),
  • «Строительство завода по производству гормональных препаратов на базе ООО «Фармасинтез-Тюмень» (АО «Фармасинтез»),
  • «Строительство новых терминалов ТСТ-3 и ТСТ-4 логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» в Пушкине (Московская обл.)» (АО «ЦВ «Протек»).

Еще 5 проектов представлены в номинации «Digital-проект года»:

  • VK-шоу «На приеме у ...» (ООО «Еаптека»),
  • «Помощь редким» (ООО «ЭМГ»/Группа компаний Philin Philgood),
  • «Регистр наблюдательных и иных исследований НАРНИС» (ООО «Энроллми.ру»),
  • «Симуляционный виртуальный фармацевтический комплекс GxP «Виртуальный завод 2.0. Твердые формы» (ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России),
  • «Эхо-система» — цифровая экосистема для коммуникации со специалистами здравоохранения на ведущих специализированных онлайн-площадках» (ООО «Мир врача», ООО «Мир» и ООО «Статус презенс»).

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными отраслевыми СМИ, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свои компанию, препарат или проект.

Церемония награждения победителей конкурса назначена на 20 апреля.

Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.

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