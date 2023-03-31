Оргкомитет «Платиновой унции» назвал претендентов на победу среди фармдистрибьюторов

В числе финалистов пять компаний: «Гранд Капитал», «Катрен», «Протек», «Пульс», «Р-Фарм»*.

Шорт-лист остается неизменным третий год подряд. В прошлом году «Платиновая унция» в дистрибьюторском секторе была присуждена компании «Пульс».

Номинация «Дистрибьютор лекарственных средств» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Производитель лекарственных средств — крупнейшие производители ЛС», «Производитель лекарственных средств — нишевые и специализированные производители ЛС», «Аптечная сеть года — федеральная аптечная сеть», «Аптечная сеть года — региональная аптечная сеть», «E-commerce».

Торжественная церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля. Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.

* Компании перечислены в алфавитном порядке.