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Оргкомитет «Платиновой унции»...

Оргкомитет «Платиновой унции» назвал претендентов на победу среди фармдистрибьюторов

31.03.2023
13:33
Елена Григорьева

Оргкомитет XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Дистрибьютор лекарственных средств».

В числе финалистов пять компаний: «Гранд Капитал», «Катрен», «Протек», «Пульс», «Р-Фарм»*.

Шорт-лист остается неизменным третий год подряд. В прошлом году «Платиновая унция» в дистрибьюторском секторе была присуждена компании «Пульс».

Номинация «Дистрибьютор лекарственных средств» входит в категорию «Компания года», которая также включает номинации «Производитель лекарственных средств — крупнейшие производители ЛС», «Производитель лекарственных средств — нишевые и специализированные производители ЛС», «Аптечная сеть года — федеральная аптечная сеть», «Аптечная сеть года — региональная аптечная сеть», «E-commerce».

Торжественная церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля. Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.

* Компании перечислены в алфавитном порядке.

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