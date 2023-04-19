Оргкомитет «Платиновой унции» определил препараты – финалисты номинации «Динамика года»

В подноминации «Препарат. Розничный сегмент» лидируют*:

«Граммидин» («Валента Фарм»)

«Саксенда» (NovoNordisk)

«Фемостон» (Abbott)

«Эдарби» (Stada)

«Эликвис» (Pfizer)

На победу в подноминации «Препарат. Государственный сектор» претендуют*:

«Гэттестив» (Takeda)

«Детромбин» («Протек»)

«Китруда» (MSD)

«Оркамби» («Вертекс»)

«Элизария» («Генериум»)

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. Топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

Награждение победителей «Платиновой унции» по итогам 2022 года состоится 20 апреля.

Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о «Платиновой унции», а также о возможности участия в церемонии награждения на сайте uncia.ru.

* В алфавитном порядке.