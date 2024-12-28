Оргкомитет «Платиновой унции» поздравляет с наступающим 2025 годом!

Вас спешат поздравить директор Института развития общественного здравоохранения, председатель организационного комитета конкурса «Платиновая Унция» Юрий Александрович Крестинский и руководитель организатора проекта «Платиновая Унция» ООО «КСТ Групп» Ирина Георгиевна Красивская.

Мы верим, что 2025 год принесет нам много ярких моментов!

Ведь одно из главных событий – подведение итогов премии «XXV Платиновая унция»состоится именно в 2025 году.



С НОВЫМ 2025 ГОДОМ.

Спасибо, что вы с нами!