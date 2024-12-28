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Оргкомитет «Платиновой унции»...

Оргкомитет «Платиновой унции» поздравляет с наступающим 2025 годом!

28.12.2024
18:00
Дорогие друзья, остаются считанные дни до Нового года.

Вас спешат поздравить директор Института развития общественного здравоохранения, председатель организационного комитета конкурса «Платиновая Унция» Юрий Александрович Крестинский и руководитель организатора проекта «Платиновая Унция» ООО «КСТ Групп» Ирина Георгиевна Красивская.

Мы верим, что 2025 год принесет нам много ярких моментов!
Ведь одно из главных событий – подведение итогов премии «XXV Платиновая унция»состоится именно в 2025 году.

С НОВЫМ 2025 ГОДОМ.

Спасибо, что вы с нами!

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