Оргкомитет «Платиновой унции» поздравляет с наступающим Новым годом

Оргкомитет открытого конкурса профессионалов «Платиновая унция» считает значимым каждого игрока фармацевтической отрасли России.

«Для нас большая честь и радость обратиться к вам с самыми добрыми пожеланиями, — отметил основатель и председатель правления Группы компаний «Бионика», директор Института развития общественного здравоохранения, основатель конкурса и председатель организационного комитета «Платиновой унции» Юрий Крестинский. — Мы знаем, как непросто вам было в уходящем году, как может выбить почву из-под ног необходимость срочного поиска неординарных решений, как ранее рутинные задачи в один момент становятся трудноразрешимыми, каких усилий может стоить резкая и вынужденная смена бизнес-стратегии в ответ на вызовы времени, как важно вовремя адаптировать персонал к новым условиям и искренне поддержать словом и делом растерявшихся членов команды. Пусть в наступающем году вам хватит энтузиазма, сил, ресурсов и оптимизма для достижения всех поставленных целей».

Для того чтобы пожелания как можно точнее воплощались в реальность, эксперты, входящие в оргкомитет «Платиновой унции», подготовили краткие прогнозы возможного развития ситуации, в которой будет существовать фармрынок России в 2023 году.

Фокус на поиске оптимальных решений

Cодиректор направления Healthcare компании Ipsos в России Олег Фельдман:

«Самый важный тренд текущего года скорее не тренд, а просто факт: рынок живет, сохранив в общих чертах свою целостность, но утратив важнейшие и разнообразные драйверы своего развития. А вот станет ли трендом такое же его «спокойное» существование — большой вопрос для 2023 года. Два важных фактора, определивших существование рынка в 2022 году: политико-экономический и ковидно-постковидный. Первый фактор, на мой взгляд, еще реализовался не полностью, его самое острое проявление пока — турбулентность в логистике.

Экономический фактор также не развернулся в полной мере, поскольку нивелировался срочными закупками лекарственных препаратов населением из-за ажиотажного спроса в феврале-марте и покупками в фазах роста ковида. В силу этого важнейший вопрос на самую ближайшую перспективу — платежеспособность конечного потребителя. Сам по себе ковидный фактор уже не столь важен, но при всех вариантах он обеспечивает текущий прирост продаж.

Иная причина изменений на рынке — перераспределение сил игроков из различных сегментов: отечественные, зарубежные, оригинальные препараты, дженерики и т. д. Скорее всего, это самый важный стратегический фокус возможных изменений наряду с поиском оптимальной системы продвижения лекарственных средств и перераспределением активностей внутри разных каналов продвижения. И здесь будет доминировать не столько привлекательность того или иного канала, сколько способность реализоваться в нем компаниям с разными портфелями и с менеджерами, способными «генерировать» для этого эффективные идеи.

В государственном сегменте реализуемая идея импортозамещения может сыграть свою негативную роль. Мы это уже увидели в текущем году в сформировавшемся тренде снижения доли таргетной терапии при лечении ряда онкологических препаратов. Понятно, что этот сегмент может «драйвиться» только расширением присутствия на рынке самых современных оригинальных препаратов, которые и дороги, и не имеют теперь столь серьезной аргументации расширения присутствия в конкретном регионе.

Нас ждет непростой 2023 год, в котором умение менеджмента компаний будет сфокусировано на поиске управления моделями неизбежных потерь по возможности максимально медленными темпами. Эффективные подходы здесь, возможно, помогут переждать неизбежные катаклизмы».

Стать сильными и еще сильнее

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Уходящий год принес участникам российского фармрынка много сюрпризов. Кризисов, конечно, в современной российской истории хватало, но таких точек бифуркации, которые бы системно поменяли условия работы на рынке, на моей памяти случалось не так уж и много. Причем процесс трансформации отрасли в текущем году только начался, пока участникам рынка приходилось решать в основном острые проблемы, лежащие на поверхности — разрабатывать альтернативные логистические маршруты, искать новых поставщиков сырья и компонентов, открывать счета в альтернативных банках и т. д.

Ожидаемые изменения будут куда глубже, стоит вопрос о переделе системы взаимодействия между участниками рынка и прежде всего об условиях и объемах работы производителей с дистрибьюторами и розницей. Сейчас уже понятно, что вопрос не столько в полном прекращении отдельных активностей, в том числе в отношении продвижения, сколько в пересмотре приоритетов и общих подходов к этой работе. И все же общий объем вложений в маркетинг, очевидно, будет заметно ниже, чем это было в докризисные периоды. Важно еще и то, что эти изменения происходят на фоне довольно сложной макроэкономической ситуации и, следовательно, низкой покупательной активности.

Все эти процессы для участников рынка вполне очевидны, просто кто-то подходит к ним в хорошей спортивной форме, а кому-то придется перестраиваться на ходу. Процесс небезболезненный, но формирование новой реальности запущено, сильные в результате станут сильнее, слабым тоже придется стать сильными.

Именно этого и хочется пожелать всем в наступающем году!»

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Оргкомитет «Платиновой унции» поздравляет вас с наступающим 2023 годом! Спасибо, что вы с нами!