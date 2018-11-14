Original Group выступит на выставке Pharmtech & Ingredients 2018

15:54
20 ноября 2018
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Компания Original Group приглашает посетить 20-ю международную выставку Pharmtech & Ingredients 2018 (20-23 ноября 2018 г.), павильон №2 «Крокус Экспо». 

У Вас есть уникальная возможность узнать об опыте внедрения Track&Trace в Российских фармацевтических компаниях от СЕО Original Group Равиля Гимадиева.

22 ноября в 12:15 («Крокус Экспо», пав. 2, зал 7, конференц-зал C)

Тезисы:

  1. В чем отличие iTrack TTS от ПО других вендоров?
    • Классы Track&Trace систем.
    • Взаимодействие с ERP, WMS и MES системами.
    • Режимы прямого обмена данными между контрагентами.
    • Что такое GDSN, EPICS, CBV, eCom и почему именно Вам стоит на это обратить внимание?
    • Так в итоге, в чем отличие?
  1. На какие особенности оборудования стоит обратить внимание в условиях возможного внедрения криптозащиты КИЗ?
    • Сериализация. Требования к точности транспорта при криптозащите КИЗ.
    • Сериализация. Печать: термоструйная, термотрансферная, лазерная. Отличия, экономика и практический опыт.
    • Сериализация. Требования к ПО управляющему сериализацией (L2 Serialization Manager). Стандарты и риски проприетарных решений.
    • Агрегация. Виды агрегации – «Телевизор», ТСД, инсталляционные комплекты для установки в кейспакеры. Требования к камерам при распознавании кодов с криптозащитой.
    • Line Manager. Зачем он нужен и когда можно от него отказаться.
  1. Пилотный проект с регистратором эмиссии. Практические выводы.
  2. Валидация оборудования и компьютерных систем. Стандарты и практический опыт. 

А также, приглашаем Вас посетить стенд Original Group: «Крокус ЭКСПО», павильон №2, зал № 7, стенд № А335. 

Источник публикации: Original Group

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