Original Group выступит на выставке Pharmtech & Ingredients 2018

Компания Original Group приглашает посетить 20-ю международную выставку Pharmtech & Ingredients 2018 (20-23 ноября 2018 г.), павильон №2 «Крокус Экспо».
У Вас есть уникальная возможность узнать об опыте внедрения Track&Trace в Российских фармацевтических компаниях от СЕО Original Group Равиля Гимадиева.
22 ноября в 12:15 («Крокус Экспо», пав. 2, зал 7, конференц-зал C)
Тезисы:
- В чем отличие iTrack TTS от ПО других вендоров?
- Классы Track&Trace систем.
- Взаимодействие с ERP, WMS и MES системами.
- Режимы прямого обмена данными между контрагентами.
- Что такое GDSN, EPICS, CBV, eCom и почему именно Вам стоит на это обратить внимание?
- Так в итоге, в чем отличие?
- На какие особенности оборудования стоит обратить внимание в условиях возможного внедрения криптозащиты КИЗ?
- Сериализация. Требования к точности транспорта при криптозащите КИЗ.
- Сериализация. Печать: термоструйная, термотрансферная, лазерная. Отличия, экономика и практический опыт.
- Сериализация. Требования к ПО управляющему сериализацией (L2 Serialization Manager). Стандарты и риски проприетарных решений.
- Агрегация. Виды агрегации – «Телевизор», ТСД, инсталляционные комплекты для установки в кейспакеры. Требования к камерам при распознавании кодов с криптозащитой.
- Line Manager. Зачем он нужен и когда можно от него отказаться.
- Пилотный проект с регистратором эмиссии. Практические выводы.
- Валидация оборудования и компьютерных систем. Стандарты и практический опыт.
А также, приглашаем Вас посетить стенд Original Group: «Крокус ЭКСПО», павильон №2, зал № 7, стенд № А335.
Источник публикации: Original Group