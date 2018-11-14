Original Group выступит на выставке Pharmtech & Ingredients 2018

У Вас есть уникальная возможность узнать об опыте внедрения Track&Trace в Российских фармацевтических компаниях от СЕО Original Group Равиля Гимадиева.

22 ноября в 12:15 («Крокус Экспо», пав. 2, зал 7, конференц-зал C)

Тезисы:

В чем отличие iTrack TTS от ПО других вендоров?

Классы Track&Trace систем.



Взаимодействие с ERP, WMS и MES системами.



Режимы прямого обмена данными между контрагентами.



Что такое GDSN, EPICS, CBV, eCom и почему именно Вам стоит на это обратить внимание?



Так в итоге, в чем отличие?

На какие особенности оборудования стоит обратить внимание в условиях возможного внедрения криптозащиты КИЗ?

Сериализация. Требования к точности транспорта при криптозащите КИЗ.



Сериализация. Печать: термоструйная, термотрансферная, лазерная. Отличия, экономика и практический опыт.



Сериализация. Требования к ПО управляющему сериализацией (L2 Serialization Manager). Стандарты и риски проприетарных решений.



Агрегация. Виды агрегации – «Телевизор», ТСД, инсталляционные комплекты для установки в кейспакеры. Требования к камерам при распознавании кодов с криптозащитой.



Line Manager. Зачем он нужен и когда можно от него отказаться.

Пилотный проект с регистратором эмиссии. Практические выводы. Валидация оборудования и компьютерных систем. Стандарты и практический опыт.

А также, приглашаем Вас посетить стенд Original Group: «Крокус ЭКСПО», павильон №2, зал № 7, стенд № А335.

Источник публикации: Original Group