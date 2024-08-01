Основатели фармкомпаний вошли в TOP500 богатейших людей мира
Агентство Bloomberg представило рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index. По состоянию на 31 июля 2024 года самый богатый человек в мире — Илон Маск с состоянием в 240,5 млрд долл.
«ФВ» публикует список миллиардеров из TOP500, чья деятельность связана с фарминдустрией.
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Дилип Шангви
Состояние: 28,2 млрд долл. (+7,37 млрд долл. по сравнению с 2023 годом)
Место в рейтинге: 61
Основатель Sun Pharmaceutical Industries, крупнейшей фармацевтической компании в Индии, занимающей пятое место среди крупнейших производителей дженериков в мире. Она специализируется на производстве широкого спектра препаратов, включая психиатрические, противодиабетические, кардиологические и онкологические лекарственные средства.
- Сайрус Пунавалла
Состояние: 20,5 млрд долл. (+2,83 млрд долл.)
Место в рейтинге: 96
Основатель и председатель совета директоров индийской компании Serum Institute of India, крупнейшего в мире производителя вакцин по количеству выпускаемых и продаваемых доз (более 1,5 млрд доз ежегодно). Около 65% детского населения планеты вакцинируется препаратами, произведенными Serum Institute.
Компания производит вакцины против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, кори, краснухи, COVID-19, пневмококковой инфекции, туберкулеза (БЦЖ) и других заболеваний.
- Томас и Андреас Штрюнгманны
Место в рейтинге: 145 и 146, соответственно
Состояние: по 14 млрд долл. каждый (+1,08 млрд долл. каждый)
Братья Штрюнгманн основали компанию Hexal в 1986 году, которая впоследствии стала вторым крупнейшим производителем дженериков в Германии.
В 2005 году близнецы продали Hexal и 67,7% акций американской компании Eon Labs фармацевтическому гиганту Novartis за 7,5 млрд долл. В 2008 году они вложили средства в создание биотехнологической компании BioNTech, разработавшей вакцину от COVID-19 совместно с Pfizer.
- Патрик Сун-Шионг
Место в рейтинге: 206
Состояние: 11,4 млрд долл. (+907 млн долл.)
Хирург-трансплантолог, медицинский исследователь, бизнесмен китайского происхождения известен тем, что разработал препарат «Абраксан» (паклитаксел), используемый для лечения рака легких, молочной и поджелудочной желез. Ему также принадлежит авторство более 100 научных работ и более 230 патентов во всем мире в различных областях технологий и медицины.
Сун-Шионг основал несколько биотехнологических компаний: NantWorks (сеть стартапов в области здравоохранения, биотехнологий и искусственного интеллекта), NantHealth (компания, предоставляющая облачную инфраструктуру для обмена медицинской информацией), NantOmics (биотехнологическая компания, разрабатывающая лекарства от рака на основе ингибиторов протеинкиназ), ImmunityBio (компания, занимающаяся разработкой иммунотерапевтических препаратов). В 2012 году его суперкомпьютерная система NantHealth сократила время анализа генома рака одного пациента с примерно 8—10 недель до 47 секунд. Компании миллиардера работают над объединением различных технологий: от диагностических методов и суперкомпьютеров до анализа генетической информации и индивидуально подобранной комбинации противораковых препаратов.
- Чжун Хуэйцзюань
Место в рейтинге: 251
Состояние: 9,95 млрд долл. (+855 млн долл.)
Учитель химии из Китая основала свою фармкомпанию в 1995 году. Возглавляемая ею Hansoh Pharmaceutical Group — один из ведущих производителей препаратов в КНР. Hansoh специализируется на лекарствах для лечения заболеваний центральной нервной системы, раковых, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, инфекционных и диабетических болезней. Также это крупнейший производитель психотропных препаратов в Китае. Хуэйцзюань считается одной из самых богатых женщин в Азии.
- Сунь Пяоян
Место в рейтинге: 261
Состояние 9,71 млрд долл. (-629 млн долл.)
Возглавляет крупную фармацевтическую компанию в Китае Jiangsu Hengrui Medicine. Она фокусируется на разработке инновационных лекарств в области онкологии и анестезиологии. Также компания выпускает контрастные вещества для диагностической визуализации. Она входит в TOP50 глобальных фармацевтических компаний, по версии Pharma Exec, шестой год подряд.
- Мурали Диви
Место в рейтинге: 316
Состояние: 8,5 млрд долл. (+1,66 млрд долл.)
Основатель и управляющий директор индийской компании Divi's Laboratories, специализирующейся на производстве активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и интермедиатов — промежуточных веществ, служащих строительными блоками для синтеза АФИ. Продукция компании поставляется в более чем 95 стран мира. В 2023 году она заняла четвертое место среди крупнейших фармкомпаний Индии по объему рыночной капитализации.
- Цзян Жэньшэн
Место в рейтинге: 353
Состояние: 7,79 млрд долл. (-5,33 млрд долл.)
Основатель и председатель совета директоров китайской биофармацевтической компании Chongqing Zhifei Biological Products. Она производит вакцины против гриппа, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, гепатита A, туберкулеза и гемофильной инфекции типа b. До основания компании Жэньшэн работал учителем начальной школы, а затем государственным чиновником в сфере здравоохранения.
- Алан Мерье
Место в рейтинге: 428
Состояние: 6,67 млрд долл. (-77 млн долл.)
Основатель французской многонациональной биотехнологической компании bioMérieux. Предприятие разрабатывает и производит диагностические решения для медицинского и промышленного применения, в том числе для выявления инфекционных заболеваний на раннем этапе. bioMérieux имеет свои офисы в 44 странах и поставляет свою продукцию в более чем 160 государств через широкую сеть дистрибьюторов. Алан Мерье — внук Марселя Мерье, основавшего в 1897 году Institut Mérieux — французскую холдинговую компанию, специализирующуюся на глобальных решениях в сфере здравоохранения.
- Стефано Пессина
Место в рейтинге: 434
Состояние: 6,61 млрд долл. (-77 млн долл.)
Председатель совета директоров международной аптечной сети Walgreens Boots Alliance (WBA). Компания имеет самую большую сеть аптек в США и Европе. Она присутствует в более чем 25 странах и насчитывает более 415 тыс. сотрудников.
Итальяно-монегаскский миллиардер имеет образование в области ядерной инженерии. Он возглавляет совет директоров WBA с марта 2021 года.
Примечательно, что в Bloomberg Billionaires Index 2024 не вошел ни один лидер крупной западной фармацевтической компании.
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