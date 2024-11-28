Особенности закупок у единственного поставщика продлят до 2025 года

Росздравнадзор предложил внести изменения во второй пункт собственного приказа № 2983 от 16.05.2023. Проект приказа об этом находится на общественном обсуждении до 11 декабря.

Авторы документа предлагают продлить действие приказа № 2983 до 2028 года (сейчас приказ действует до 2025 года). Им утвержден перечень сведений о неоригинальных комплектующих для технического обслуживания медизделий и список документов для ведения реестра таких запчастей и их производителей.

Также продлить планируется действие Постановления Правительства РФ № 339 от 10.03.2022, соответствующие изменения подготовил Минфин. Документом, который намерены продлить, утверждены временные дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, а также порядок их осуществления. Действие постановления собираются продлить до 31 декабря 2025 года (сейчас оно действует до 31 декабря 2024 года).