Особенности валидации систем мониторинга лекарственных препаратов

16:33
19 декабря 2018
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Требования в отрасли и практический опыт валидации в Original Group – Надежда Мешкова, Chief Quality Officer Original Group, на форуме «Фармтехпром» в рамках 20-й международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018.

Источник: Original Group

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Компании
Original Group
Сервисная компания

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