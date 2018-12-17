Особенности валидации систем мониторинга лекарственных препаратов

Требования в отрасли и практический опыт валидации в Original Group – Надежда Мешкова, Chief Quality Officer Original Group, на форуме «Фармтехпром» в рамках 20-й международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018.
Источник: Original Group
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