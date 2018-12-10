В Санкт-Петербурге открылся центр клинических исследований X7 Clinical Research, рассчитанный на 35 койко-мест и занимающий площадь более 600 кв. м. Помимо исследований биоэквивалентности, центр планирует предоставлять услуги по проведению клинических исследований I - IV фаз.
Открытие центра провел его руководитель Сергей Сименив. На церемонии присутствовали представители фармацевтических компаний и другие участники фарминдустрии. Гости смогли осмотреть центр в сопровождении главного исследователя Юлии Пройдисвет и старшей медсестры Зиёды Саидовой.
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0