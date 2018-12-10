Открылся центр клинических исследований

07:48
20 декабря 2018
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В Санкт-Петербурге открылся центр клинических исследований X7 Clinical Research,  рассчитанный на 35 койко-мест и занимающий площадь более 600 кв. м. Помимо исследований биоэквивалентности, центр планирует предоставлять услуги по проведению клинических исследований I - IV фаз.

Открытие центра провел его руководитель Сергей Сименив. На церемонии присутствовали представители фармацевтических компаний и другие участники фарминдустрии. Гости смогли осмотреть центр в сопровождении главного исследователя Юлии Пройдисвет и старшей медсестры Зиёды Саидовой.

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