Открытие производственной аптеки на базе «Сириуса» перенесли на май

Научно-технологический университет «Сириус» перенес запуск производственной аптеки, которая займется экстемпоральным изготовлением лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, с ноября текущего года на первую половину следующего года. О новых сроках пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на директора по производству компании «Компаундинговые фармацевтические решения» («КФР», резидент ИНТЦ) Андрея Юракова.

Начать разработку орфанных препаратов индивидуально под каждого пациента планируют ориентировочно в мае 2025 года. На начальном этапе намерены разработать препараты для терапии миодистрофии Дюшенна.

Сейчас производственная аптека готова на 80%: в ней устанавливают системы получения очищенной воды и монтируют вентиляцию. На объекте находятся сам производственный участок, офисы, аптека, технические и служебные помещения. Общая площадь — 3 тыс. кв.м, помещения для разработки препаратов занимают около 600 кв.м. Полный штат сотрудников аптеки — 70 специалистов.

«Говорить о расширении линейки препаратов пока рано, но такие планы есть», — сообщил Юраков.

ООО «КФР» зарегистрировано в декабре 2022 года. Владельцами компании являются ООО «Р-Фарм Холдинг» (20%) и АО «Фармактив» (80%). Генеральный директор — Илья Рыжов. По данным СПАРК, для «Р-Фарм» это вторая производственная аптека. Первую (ООО «Р-Фарм Компаунд») группа открыла в Москве в октябре 2020 года. В пресс-службе «Сириуса» отметили, что инвестиции в новое производство уже превысили 100 млн руб.

Разрабатывать действующее вещество для лекарств будут на базе университета, затем наработки передадут сотрудникам «КФР» для создания самих лекарств. Производство локализуют на площадке компании в формате замкнутого цикла, другие предприятия планируют не привлекать.

Как ранее писал «ФВ», производственная аптека на территории «Сириуса» должна была открыться в ноябре 2024 года. Производители орфанных лекарственных препаратов всерьез обеспокоены новостью о ее открытии. Оригинаторы опасаются, что широкое применение индивидуальной рецептуры будет направлено на обход патентного законодательства.