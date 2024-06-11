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Открывший статины биохимик...

Открывший статины биохимик скончался в Японии

11.06.2024
17:52
Владимир Заболотских
Японский биохимик Акира Эндо скончался в возрасте 90 лет. Он впервые открыл статины, за что был удостоен множества наград.
Фото: mext.go.jp

Японский биохимик Акира Эндо, впервые открывший статины, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ученый с юных лет проявлял интерес к грибам и вдохновлялся достижениями Александра Флеминга, разработавшего первый антибиотик. Работая исследователем в компании Sankyo, в 1973 году Эндо открыл мевастатин, ставший первым представителем нового класса препаратов, известных как статины.

Статины снижают уровень общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также могут повышать уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Статины ингибируют фермент ГМГ-КоА-редуктазу, что приводит к снижению синтеза холестерина в печени и, как следствие, уменьшению уровня холестерина ЛПНП в крови. Благодаря этому свойству препараты используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В 1979 году Эндо также открыл монаколин К, который позже был коммерциализирован компанией MSD (Merck & Co. — в США и Канаде). Сегодня он известен как ловастатин.

За свою карьеру Акира Эндо был удостоен премий Хайнриха Виланда, Ласкера—Дебейки, Гайрднера, а также золотой медали Европейского общества кардиологов за выдающиеся достижения в области медицины. В 2012 году он был внесен в Национальный зал славы изобретателей США.

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