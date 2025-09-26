«Озон Фармацевтика» направит 275,2 млн рублей на дивиденды за I полугодие

Акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года. Как указано на сайте центра раскрытия корпоративной информации, на эти цели будут направлены 275,2 млн руб.

Дивиденды на одну акцию рассчитываются по формуле: сумма, выделенная из прибыли за полгода на выплаты, делится на общее количество акций в обращении. Чтобы получить дивиденды за первые шесть месяцев года, нужно быть акционером компании на 6 октября 2025 года.

«Озон Фармацевтика» также объявила о дополнительном размещении акций. В рамках допэмиссии компания планирует разместить по открытой подписке 78,5 млн обыкновенных акций. Номинал акции — 0,02 руб. Цена размещения составит 42 руб.



Допэмиссия станет финальным этапом структуры сделки SPO (вторичное публичное размещение акций), в рамках которой были размещены 65,9 млн акций. Продающим акционером выступило ООО «Озон», получившее акции от основателя и председателя Совета директоров «Озон Фармацевтики» Павла Алексенко на основании договора займа ценных бумаг.



Согласно планам после допэмиссии количество акций во владении Алексенко вернется к значениям до SPO. Оставшиеся акции предлагаются акционерам пропорционально их доле в уставном капитале компании по состоянию на 30 июня 2025 года через механизм преимущественного права (срок его действия — с 17 сентября по 2 октября 2025 года).