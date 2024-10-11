«Озон Фармацевтика» объявила диапазон цены акции в рамках IPO

ПАО «Озон Фармацевтика» объявила предварительные параметры первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Компания определила индикативный ценовой диапазон обыкновенных акций и начала прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Акции будут размещаться по цене в диапазоне от 30 руб. до 35 руб. за одну ценную бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании 30—35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO, говорится в сообщении «Озона».

Согласно проспекту ценных бумаг, компания планирует разместить 250 млн акций, следовательно, в рамках IPO может быть привлечено 7,5—8,75 млрд руб. при условии размещения всего дополнительного выпуска.

В рамках IPO действующие акционеры ПАО не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно бумаги, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере до 10% от уставного капитала.

Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера размещения, говорится в сообщении «Озона».

Цена IPO будет установлена Советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок, который пройдет с 11 по 16 октября.

Привлеченные средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

Ожидается, что торги акциями «Озона» с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH.

В июле компания «Промомед» провела IPO по верхней границе диапазона, цена одной акции составила 400 руб. По данным Московской биржи, по итогам 10 октября цена акции была 383,2 руб. за штуку. Рыночная капитализация составила 75,8 млрд руб.