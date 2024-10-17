«Озон Фармацевтика» привлекла на IPO 3 млрд рублей

ПАО «Озон Фармацевтика» завершило первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Цена размещения составила 35 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO, говорится в сообщении компании.

В ходе IPO «Озон» привлек 3,45 млрд руб., из них базовый размер составил 3 млрд руб., стабилизационный пакет — 0,45 млрд руб., следует из сообщения компании. Средства базового пакета будут направлены на реализацию стратегии развития компании, стабилизационный пакет — на стабилизацию курса акций на открытом рынке в течение 30 дней после начала торгов.

«Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал», — говорится в сообщении компании.

Общий размер размещения распределен институциональными и частными инвесторами в следующей пропорции: 47 и 53% соответственно.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Размещение станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже.

Выручка «Озон Фармацевтики» в первом полугодии 2024 года составила 12,6 млрд руб., что на 63% превышает результаты первого полугодия 2023 года. В январе—июне 2024 года группа реализовала 149 млн упак. лекарств, что на 16% выше по сравнению с таким же периодом 2023 года. Рост обусловлен запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях.

Средняя стоимость реализованной упаковки составила 84 руб., на 40% выше показателя за тот же период 2023 года.

Количество регистрационных удостоверений (РУ) на 30 июня 2024 года составило 508 наименований, что на 19 РУ или на 4% больше, чем на конец первого полугодия 2023 года.