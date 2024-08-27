Пензенскую сеть обязали выплатить 5 млн рублей самарскому конкуренту со схожим названием

ООО «Рона» (ГК «Вита», развивает сеть «Аптека Вита Экспресс») в очередной раз одержало победу в Арбитражном суде Пензенской области над ООО «Аптека витаэкспресс». За нарушение исключительного права истец получит от ответчика 5 млн руб., следует из решения суда. Год назад сумма выплаты, присужденная тем же судом, составляла 20 млн руб., однако затем дело было направлено на новое рассмотрение.

«Рона» входит в Группу компаний «Вита», которая с 1995 года управляет сетью аптек. С 2014 года ГК использует коммерческое обозначение «Аптека Вита Экспресс». Истцу принадлежит исключительное право на него, а также на товарный знак «Аптека Вита». С ноября 2016 года аптеки под этим брендом появились и в Пензенской области. Чуть позже на том же рынке было зарегистрировано ООО «Аптека витаэкспресс», которое открыло несколько аптек под таким названием (разница между первым и вторым брендом — в отсутствии пробела между «Вита» и «Экспресс»). Истец счел это нарушением своих исключительных прав и обратился в арбитражный суд. Ответчик возражал против удовлетворения иска.

Но в июле 2023 года суд удовлетворил исковые требования истца: о выплате компенсации в 20 млн руб. и удалении за свой счет четырех фасадных вывесок на аптеках, но пензенская сеть обжаловала это решение. В марте этого года Суд по интеллектуальным правам отменил принятые ранее судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. В июле ответчик проинформировал суд о том, что вывески уже удалены. Тогда истец откорректировал свои исковые требования, убрав пункты, касавшиеся запрета использовать коммерческое обозначение и удаления вывесок. Итог: ответчик обязан выплатить самарской компании 5 млн руб. Решение не вступило в силу.