Перечень закупаемых «Кругом добра» препаратов пополнили белумосудил и алпелисиб

Фонд «Круг добра» добавил в перечень закупаемых лекарств для помощи детям с тяжелыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями препараты с МНН белумосудил (ТН «Резурок») и алпелисиб (ТН «Пикрэй»), следует из списка на сайте фонда.

Белумосудил — первый зарегистрированный в мире таблетированный препарат, который не имеет аналогов. В России он не зарегистрирован, рекомендован для третьей линии терапии хронического заболевания истинная полицитемия и реакции «трансплантат против хозяина». Из-за того что у пациентов нередко есть сопутствующие заболевания, длительность терапии зависит от результата. В большинстве случаев эффект от терапии достигается через полгода. Как сообщили в пресс-службе «Круга добра», препарат рекомендуется применять незамедлительно, что влечет за собой перспективу необходимости формирования его резерва на территории России.

Алпелисиб применяется при раке яичников, предстательной и молочной желез. В 2022 году он оказался среди десяти препаратов для лечения онкологических заболеваний, эффективность применения которых определялась по поручению Департамента здравоохранения Москвы. Он также вошел в список препаратов, рекомендованных для включения в Перечень ЖНВЛП, который подготовила Комиссии по формированию лекарственных перечней.

Экспертный совет фонда также рекомендовал включить в перечень препарат мекасермин (ТН «Инкрелекс»), рекомбинантный инсулиноподобный фактор роста I, и деландистроген моксепарвовек (ТН «Элевидис») для генозаместительной терапии Миодистрофии Дюшенна (МДД). Лекарства будут включены, когда их утвердит попечительский совет.