Передача данных о БАД через ЭДО стала обязательной

С 1 мая 2024 года все участники оборота биологически активных добавок (БАД) и антисептиков должны передавать информацию о движении маркированной продукции через систему электронного документооборота (ЭДО). В этой информации должны быть указаны объемы продаж и номенклатура товаров. На сегодняшний день в системе работают 23 636 участников оборота БАД и 26 867 участников оборота антисептиков, отметили в ЦРПТ.

«Ранее передача данных была добровольной, обязательным — только фиксирование в системе информации о вводе и выводе из оборота. Новый этап маркировки обеспечит прослеживаемость на всех сопутствующих этапах товаропроводящей цепочки с указанием кода товара и его количества. Например, передача оптовику, отгрузка на склад розничного продавца», — рассказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Обязательная маркировка ряда БАД началась 1 октября 2023 года. За это время выяснилось, что импортеров биодобавок оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, а производителей — на 41% больше. С 1 марта участники рынка обязаны передавать данные о выводе из оборота биологически активных добавок.

С 1 ноября для БАД и антисептиков стартует разрешительный режим на кассе — если товар просрочен, имеет нарушения в маркировке или заблокирован по решению контрольно-надзорных органов, то касса не пробьет такую продукцию и продать ее не получится. С 1 марта 2025 года этот механизм стартует в офлайн-режиме.