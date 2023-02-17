Перевозчики будут резервировать дату и время проезда через границу

Водителей грузового транспорта обязали резервировать дату и время проезда через границу. Такой федеральный закон № 24-ФЗ от 17.02.2023 был опубликован на портале правовой информации. Законопроект в августе 2022 года внесло в Госдуму правительство. Перед вторым чтением документа в январе 2023 года председатель Комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев предложил поправки. По словам депутата, новый порядок позволит избежать очередей на пунктах пропуска на границе.

«Это касается только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными автомобильными перевозками, чтобы они по 10-15 дней не стояли без еды, без туалета», — пояснил он «Интерфаксу».

Основные положения документа вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Эти меры коснутся как российских, так и иностранных перевозчиков и владельцев грузового автотранспорта. Зарезервировать время и дату можно будет бесплатно с помощью государственной информационной системы электронных перевозочных документов или Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Правительство составит список пунктов пропуска, где транспорт не сможет проехать без предварительной брони. Также оно составит перечень документов, необходимых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспорта, которые смогут проезжать вне очереди. Кроме того правительство должно будет предусмотреть порядок размещения транспорта вдоль дороги, чтобы обеспечить возможность проезда по ней, и утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска.

В пояснительной записке говорится, что санкции и ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к нарушениям логистических маршрутов. В пунктах пропуска сохраняется сложная обстановка и на границе скапливаются транспортные средства. Поправки в закон позволят решить эту проблему.