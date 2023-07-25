Пермской фармкомпании удалось разблокировать свои счета

Арбитражный суд Москвы снял обеспечительные меры со счетов ООО «Годовалов». Такое решение было принято на заседании 10 июля, обратил внимание «Коммерсантъ». Соответствующая карточка размещена в электронной картотеке суда. Компания развивает пермскую сеть «Аптека от склада».

Ранее Сбербанк обратился в Арбитражный суд Пермского края, чтобы взыскать с ООО «Годовалов» более 183,7 млн руб. задолженности и процентов по овердрафтному кредитному договору 2022 года. В рамках него судебные приставы арестовали медикаменты и узкопроходные подъемники. В конце июня суд Москвы также наложил обеспечительные меры на счет компании в пределах суммы 183 млн руб.

ООО «Годовалов» оспорило это действие. Согласно материалам дела, компания представила суду доказательства наличия у нее имущества, достаточного для исполнения судебного акта. Речь шла о денежных средствах в общей сумме 337,7 млн руб. в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Промсвязьбанк», в СМФ АО «СМП Банк».

Также суд учел размер годовой выручки ответчика: на 31 марта 2023 года она превышала 17,4 млрд руб. Кроме того, пристав уже описал имущество ответчика на сумму не менее той, что была указана в определении о принятии обеспечительных мер. В итоге счет пермской фармкомпании был разблокирован.

ООО «Годовалов» — фармацевтическое логистическое предприятие. На сайте компании указано, что ее клиенты находятся в 37 регионах страны. Компания владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Московской области, Кирове, Тюмени, Новосибирске.