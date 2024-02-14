Первая мРНК-вакцина от туберкулеза прошла доклинические испытания

Ученые университета «Сириус» разработали и успешно опробовали новую инновационную мРНК-вакцину против туберкулеза. Разработку презентовали на Форуме будущих технологий, посвященном применению передовых разработок и технологий в медицине. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Препараты на основе мРНК доставляются к целевым органам с помощью невирусной системы доставки — липидных наночастиц. Технология позволяет использовать ее как для разработки вакцин против вирусных и бактериальных возбудителей, так и для получения препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Как пояснили в пресс-службе университета «Сириус», разработанная вакцина против туберкулеза успешно прошла доклинические испытания. Она показала высокую иммуногенность и протективную активность на двух видах грызунов. Подготовлено досье на проведение I фазы клинических испытаний. Проект реализуется при поддержке Минобрнауки по национальному проекту «Наука и университеты».

Пока единственной в мире одобренной вакциной против туберкулеза остается БЦЖ.