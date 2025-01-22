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Первая пациентка получила...

Первая пациентка получила российский препарат для CAR-T-клеточной терапии

22.01.2025
11:15
Надежда Синицына
Первая пациентка получила терапию российским генотерапевтическим препаратом «Утжефра», предназначенным для лечения онкогематологических заболеваний. Результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию.
Фото: 123rf.com

Первая пациентка 59 лет получила две дозы отечественного препарата «Утжефра» для CAR-T-клеточной терапии. Серьезных осложнений после введения не отмечено, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава. Согласно протоколу исследования, за женщиной наблюдали в течение недели в условиях реанимации, после чего перевели в гематологическое отделение. Дальнейшее наблюдение проходило в условиях дневного стационара. По словам врачей, результаты обследования подтвердили полный ответ на терапию.

«Утжефра» представляет собой CAR-T лимфоциты второго поколения, специфичные к CD19 антигену В-клеток. Исследование «Утжефры» I—II фазы началось в ноябре 2024 года на базе НМИЦ гематологии Минздрава. Планируется оценка безопасности, переносимости и эффективности препарата у взрослых пациентов с рецидивами и рефрактерными формами В-клеточных лимфопролиферативных заболеваний. В исследовании примут участие 60 человек.

В течение года после получения препарата все пациенты будут сдавать анализы крови и проходить обследования для контроля ремиссии. Для оценки возможных отсроченных осложнений участники останутся под наблюдением в течение 15 лет.

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