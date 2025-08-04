Первые пациенты получат индивидуальную вакцину от рака в ближайшие месяцы

Первые пациенты получат индивидуальную онковакцину на мРНК-платформе в ближайшие месяцы, об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, план применения препарата в экспериментальном режиме согласован с Минздравом. Гинцбург пояснил, что Центр им. Гамалеи занимается только производством вакцины и препарат передадут в Институт им. Герцена и Центр онкологии им. Блохина.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов, поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление. И там совершенно другая регуляторика, которая применяется впервые. Тем не менее находим общий язык, общий знаменатель и движемся вперед», — поделился Гинцбург.

Правила оборота персонализированных биотехнологических лекарств, которые изготавливаются на основе генетического исследования материала пациента непосредственно в медицинских организациях, утверждены Постановлением Правительства России № 213 от 24.02.2025. Клиники должны будут получать в Минздраве разрешение на изготовление и применение таких препаратов.

По словам директора Центра им. Гамалеи, новая вакцина вызывает интерес в других странах: всего поступило около десятка таких писем.

Заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат медицинских наук Анна Строганова рассказала «Ленте.ру», что в аптеки вакцина не попадет как химиопрепараты или таргетная терапия. В клинических исследованиях препарата пока что примут участие больные с меланомой, поскольку это наиболее иммуногенная опухоль, для которой вакцина должна быть наиболее эффективна. В дальнейшем спектр исследований злокачественных новообразований будет увеличиваться.

В конце 2024 года главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн рассказал, что онковакцина на мРНК-платформе, созданная индивидуально под каждого пациента, обойдется государству примерно в 300 тыс. руб. При этом для пациентов препарат будет бесплатным.