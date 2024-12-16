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Индивидуальная вакцина от...

Индивидуальная вакцина от меланомы обойдется государству в 300 тыс. рублей

16.12.2024
11:06
Дина Коблова
Вакцина от меланомы, созданная под каждого пациента индивидуально, будет стоить 300 тыс. руб., поделился главный онколог Минздрава Андрей Каприн. При этом пациентам препарат предоставят бесплатно. Планируется, что использовать вакцину начнут в 2025 году.
Фото: 123rf.com

Онковакцина на мРНК-платформе, созданная индивидуально под каждого пациента, обойдется государству примерно в 300 тыс. руб. При этом, как сообщил в эфире «Радио России» главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, для пациентов препарат будет бесплатным.

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», — передает слова Каприна ТАСС.

Старт использования вакцины пациентами запланирован на начало 2025 года.

Препарат, о котором идет речь, разработан специалистами Центра им. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Препарат создан на основе мРНК-технологии, которая позволяет создать в клетках большие концентрации целевого антигена — белка или пептидов, закодированных разработчиком в этой мРНК. Как сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, это собственный вариант метода, защищенный российскими патентами в обход западных, сказал он.

Вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах. Метастазы при этих заболеваниях появляются уже на ранних стадиях, поэтому вакцина будет актуальна для таких пациентов. В июне препарат прошел доклинические испытания на мышах с привитой меланомой.

Ранее правительство выделило на оборудование для производства инновационных лекарств на основе мРНК около 600 млн руб. Субсидию направят Центру им. Гамалеи.

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