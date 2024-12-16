Индивидуальная вакцина от меланомы обойдется государству в 300 тыс. рублей

Онковакцина на мРНК-платформе, созданная индивидуально под каждого пациента, обойдется государству примерно в 300 тыс. руб. При этом, как сообщил в эфире «Радио России» главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, для пациентов препарат будет бесплатным.

«Вообще все онкологические препараты, особенно в начале, когда они выходят на рынок, в том числе иммунопрепараты, сначала стоили очень дорого, и мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных», — передает слова Каприна ТАСС.

Старт использования вакцины пациентами запланирован на начало 2025 года.

Препарат, о котором идет речь, разработан специалистами Центра им. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Препарат создан на основе мРНК-технологии, которая позволяет создать в клетках большие концентрации целевого антигена — белка или пептидов, закодированных разработчиком в этой мРНК. Как сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, это собственный вариант метода, защищенный российскими патентами в обход западных, сказал он.

Вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах. Метастазы при этих заболеваниях появляются уже на ранних стадиях, поэтому вакцина будет актуальна для таких пациентов. В июне препарат прошел доклинические испытания на мышах с привитой меланомой.

Ранее правительство выделило на оборудование для производства инновационных лекарств на основе мРНК около 600 млн руб. Субсидию направят Центру им. Гамалеи.