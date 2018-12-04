Первые закупки в сегменте ВЗН по новым нозологиям, ноябрь 2018 г.

Как известно, еще в июле 2018 года в Госдуму был внесен законопроект по расширению перечня программы «Семь высокозатратных нозологий»1.
Уже в конце ноября этого года Минздрав России разместил десять закупок по препаратам, которые используются для лечения гемолитико-уремического синдрома, мукополисахаридоза I типа, мукополисахаридоза II типа и юношеского артрита с системным началом на сумму 3,8 млрд руб.
Наибольшая часть закупок по объему в рублях пришлась на препараты для терапии юношеского артрита с системным началом с МНН: канакинумаб, тоцилизумаб, этанерцепт, адалимумаб – их доля составила 31,2% (рис.1).
Среди регионов-получателей тендерных закупок лидирующее место занимает Москва с долей 16,8%. За ней следует Московская область (доля 6,96%), Ленинградская область (доля 5,25%) и Санкт-Петербург (доля 3,29%). Наибольший объем закупок в денежном выражении (644,3 млн руб.) приходится на «Центр Лекарственного Обеспечения Департамента Здравоохранения города Москвы» (табл. 1).
1 К пяти новым нозологиям, которые были добавлены к перечню «Семь высокозатратных нозологий», относятся: гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз I типа, мукополисахаридоз II типа, мукополисахаридоз VI типа юношеский артрит с системным началом.
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