Первые закупки в сегменте ВЗН по новым нозологиям, ноябрь 2018 г.

16:55
6 декабря 2018
203

Как известно, еще в июле 2018 года в Госдуму был внесен законопроект по расширению перечня программы «Семь высокозатратных нозологий»1.

Уже в конце ноября этого года Минздрав России разместил десять закупок по препаратам, которые используются для лечения гемолитико-уремического синдрома, мукополисахаридоза I типа, мукополисахаридоза II типа и юношеского артрита с системным началом на сумму 3,8 млрд руб.

Наибольшая часть закупок по объему в рублях пришлась на препараты для терапии юношеского артрита с системным началом с МНН: канакинумаб, тоцилизумаб, этанерцепт, адалимумаб – их доля составила 31,2% (рис.1).

Распределение закупок в сегменте ВЗН по новым нозологиям, ноябрь 2018 г.

Среди регионов-получателей тендерных закупок лидирующее место занимает Москва с долей 16,8%. За ней следует Московская область (доля 6,96%), Ленинградская область (доля 5,25%) и Санкт-Петербург (доля 3,29%). Наибольший объем закупок в денежном выражении (644,3 млн руб.) приходится на «Центр Лекарственного Обеспечения Департамента Здравоохранения города Москвы» (табл. 1).

1 К пяти новым нозологиям, которые были добавлены к перечню «Семь высокозатратных нозологий», относятся: гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз I типа, мукополисахаридоз II типа, мукополисахаридоз VI типа юношеский артрит с системным началом.

Далее

Регуляторика & analytics
04.12.2018

Динамика фармацевтического рынка, октябрь 2018 г.

Регуляторика & analytics
30.11.2018

Рейтинги розничного коммерческого рынка, I-III кв. 2018 г.

Компании
AlphaRM
Другая организация

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
05.12.2018
Эксперт: доля продаж аптек с повышенной доходностью выше всего в Северо-Западном федеральном округе
04.12.2018
Динамика фармацевтического рынка, октябрь 2018 г.
04.12.2018
Эксперт: интернет-заказы могут нанести непоправимый урон рознице
Популярное
05.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
6150
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3620
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3589
01.12.2018
«СИА Интернейшнл ЛТД» окончательно перешла к «Магниту»
2904
05.12.2018
Эксперт: два крупнейших дистрибьютора активно занимают розничный рынок
18342