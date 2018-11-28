Первый «сторонний» дженерик EpiPen будет стоить в два раза дешевле оригинала

Оригинальный автоинжектор EpiPen (epinephrine) компании Mylan стоит 600 долл. (527 евро). Розничная цена эпинефрина в форме автоинжектора от компаний Teva и Mylan составляет 300долл. за упаковку, содержащую две единицы препарата.

После лонча дженерик Teva, производство которого началось в августе 2018 г. после одобрения FDA, поступит на рынок США в ограниченном количестве. В компании заявили, что дополнительное количество дженерикового эпинефрина будет ввезено в США в следующем году.

Эпинефрин в форме автоинжектора от Teva станет первым дженериком EpiPen, который выйдет на рынок помимо собственного дженерика Mylan.