Первый «сторонний» дженерик EpiPen будет стоить в два раза дешевле оригинала

Дженерик препарата EpiPen от компании Teva («Тева») будет выведен на рынок по цене 300 долл. за упаковку, что совпадает с ценой собственного дженерика компании Mylan («Майлан»), сообщает In-Pharma Technologist.
Оригинальный автоинжектор EpiPen (epinephrine) компании Mylan стоит 600 долл. (527 евро). Розничная цена эпинефрина в форме автоинжектора от компаний Teva и Mylan составляет 300долл. за упаковку, содержащую две единицы препарата.
После лонча дженерик Teva, производство которого началось в августе 2018 г. после одобрения FDA, поступит на рынок США в ограниченном количестве. В компании заявили, что дополнительное количество дженерикового эпинефрина будет ввезено в США в следующем году.
Эпинефрин в форме автоинжектора от Teva станет первым дженериком EpiPen, который выйдет на рынок помимо собственного дженерика Mylan.
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