Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков освобожден от должности

Василий Осьмаков работал в Минпромторге РФ с 2004 года (тогда Минпромэнерго РФ). В 2008 году его назначили помощником и советником главы Минпромторга РФ. В 2012 году стал директором департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 года занимал пост заместителя министра.

В апреле 2021 года Василия Осьмакова повысили до должности первого заместителя министра промышленности и торговли России. На этой позиции он также курировал фармпроизводство.