Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков освобожден от должности
Василий Осьмаков освобожден от должности первого заместителя министра промышленности и торговли России. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2886-р от 15.10.2025.
В документе указано, что Василий Осьмаков покинул должность из-за перехода на другую работу.
Документа о назначении нового замминистра нет. В пресс-службе Минпромторга РФ «Интерфаксу» сообщили, что полномочия между заместителями министра будут перераспределены. Об этом, как и о назначении нового первого замминистра, сообщат позднее.
|
Василий Осьмаков работал в Минпромторге РФ с 2004 года (тогда Минпромэнерго РФ). В 2008 году его назначили помощником и советником главы Минпромторга РФ. В 2012 году стал директором департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 года занимал пост заместителя министра.
В апреле 2021 года Василия Осьмакова повысили до должности первого заместителя министра промышленности и торговли России. На этой позиции он также курировал фармпроизводство.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Василий Осьмаков займет должность заместителя министра обороны. Он сменит 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина, который был замминистром с 2017 года.
Нет комментариев
Комментариев: