Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков освобожден от должности

22.10.2025
10:54
ДинаКоблова
Первого замминистра Минпромторга РФ Василия Осьмакова освободили от должности из-за перехода на другую работу. Кто следующим займет этот пост, сообщат позднее. 
Василий Осьмаков | Фото: Минпромторг РФ

Василий Осьмаков освобожден от должности первого заместителя министра промышленности и торговли России. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2886-р от 15.10.2025.

В документе указано, что Василий Осьмаков покинул должность из-за перехода на другую работу.

Документа о назначении нового замминистра нет. В пресс-службе Минпромторга РФ «Интерфаксу» сообщили, что полномочия между заместителями министра будут перераспределены. Об этом, как и о назначении нового первого замминистра, сообщат позднее.

Василий Осьмаков работал в Минпромторге РФ с 2004 года (тогда Минпромэнерго РФ). В 2008 году его назначили помощником и советником главы Минпромторга РФ. В 2012 году стал директором департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 года занимал пост заместителя министра.

В апреле 2021 года Василия Осьмакова повысили до должности первого заместителя министра промышленности и торговли России. На этой позиции он также курировал фармпроизводство.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Василий Осьмаков займет должность заместителя министра обороны. Он сменит 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина, который был замминистром с 2017 года.

