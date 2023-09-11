Петр Родионов назначен зампредом Совета при правительстве по попечительству

Основатель и генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов получил пост заместителя председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее эту должность занимал бывший руководитель «Фармстандарта» Григорий Потапов.

Родионов находится в составе совета с 2013 года. Также на протяжении нескольких лет руководит секцией «Здравоохранение и здоровый образ жизни». В рамках нее рассматриваются вопросы повышения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи.

Совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере — совещательный орган, в котором рассматриваются вопросы по обеспечению социальной защиты граждан и охране здоровья. Также в совете вырабатываются предложения, направленные на совершенствование государственной политики в медико-социальной сфере.