«Петровакс» будет поставлять онкопрепарат китайской Jiangsu Hengrui

«Петровакс» заключил лицензионный договор с китайской компанией Jiangsu Hengrui на ряд препаратов-аналогов. Ключевой из них — онкопрепарат камрелизумаб, блокирующий белок PD-1. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

В компании добавили, что уже проведено 33 клинических исследования по всему миру, включая Россию, Европу, США, Южную Корею. Камрелизумаб зарегистрирован в Китае, где пролечено более 300 тыс. пациентов, досье на его регистрацию рассматривает европейский регулятор.

Планируется, что в России препарат будет зарегистрирован в 2024 году с последующей поэтапной локализацией до стадии субстанции.

Камрелизумаб представляет собой моноклональное антитело, ингибитор к PD-1. Разработчиком препарата выступает китайская компания Jiangsu Hengrui. Партнером компании при разработке камрелизумаба стала фирма Incyte. В Китае лекарство получило одобрение в 2019 году. Камрелизумаб относится к тому же классу, что и противоопухолевый препарат пембролизумаб. В России зарегистрировано два лекарства с МНН пембролизумаб — это оригинальный препарат «Китруда» от MSD и отечественный аналог «Пемброриа» производства «Биокад» (держатель регудостоверения ООО «ПК-137»).

Также в 2024 году «Петровакс» планирует завершить локализацию по полному циклу, включая субстанцию, препарата агалсидаза бета (препарат «Фабагал») корейской компании ISU Abxis для лечения орфанного заболевания – болезни Фабри.