Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Петровакс» будет поставлять...

«Петровакс» будет поставлять онкопрепарат китайской Jiangsu Hengrui

06.12.2023
12:52
Артем Косенок
«Петровакс» заключил договор с китайской Jiangsu Hengrui на поставку онкопрепарата камрелизумаб. Предполагается, что лекарственное средство будет зарегистрировано в 2024 году с последующей поэтапной локализацией до стадии субстанции.
Фото: Racool_studio/Freepik

«Петровакс» заключил лицензионный договор с китайской компанией Jiangsu Hengrui на ряд препаратов-аналогов. Ключевой из них — онкопрепарат камрелизумаб, блокирующий белок PD-1. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.

В компании добавили, что уже проведено 33 клинических исследования по всему миру, включая Россию, Европу, США, Южную Корею. Камрелизумаб зарегистрирован в Китае, где пролечено более 300 тыс. пациентов, досье на его регистрацию рассматривает европейский регулятор.

Планируется, что в России препарат будет зарегистрирован в 2024 году с последующей поэтапной локализацией до стадии субстанции.

Камрелизумаб представляет собой моноклональное антитело, ингибитор к PD-1. Разработчиком препарата выступает китайская компания Jiangsu Hengrui. Партнером компании при разработке камрелизумаба стала фирма Incyte. В Китае лекарство получило одобрение в 2019 году. Камрелизумаб относится к тому же классу, что и противоопухолевый препарат пембролизумаб. В России зарегистрировано два лекарства с МНН пембролизумаб — это оригинальный препарат «Китруда» от MSD и отечественный аналог «Пемброриа» производства «Биокад» (держатель регудостоверения ООО «ПК-137»).

Также в 2024 году «Петровакс» планирует завершить локализацию по полному циклу, включая субстанцию, препарата агалсидаза бета (препарат «Фабагал») корейской компании ISU Abxis для лечения орфанного заболевания – болезни Фабри. 

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.