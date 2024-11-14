«Петровакс» зарегистрировал таргетный препарат для лечения рака носоглотки

«Петровакс» объявила о регистрации нового иммуноонкологического препарата «Арейма» (камрелизумаб). Это первый в России таргетный препарат для лечения назофарингеальной карциномы (рака носоглотки). Камрелизумаб — моноклональное антитело, блокирующее PD-1 рецептор, которое реактивирует опухоль-специфичные цитотоксические Т-лимфоциты и стимулирует противоопухолевый иммунитет.

Права на камрелизумаб в России приобретены у китайской компании Jiangsu Hengrui, которое предусматривает последующую полную локализацию производства.

В прошлом году «Петровакс» анонсировал появление препарата на российском рынке. Тогда в компании сообщала, что уже проведено 33 клинических исследования по всему миру, включая Россию, Европу, США, Южную Корею. Камрелизумаб зарегистрирован в Китае, где пролечено более 300 тыс. пациентов, досье на его регистрацию рассматривает европейский регулятор.

По данным клинических исследований на платформе ClinicalTrials.gov, препарат камрелизумаб, разработанный для лечения различных видов рака, демонстрирует значительные результаты в улучшении ответа на терапию у пациентов. Особенно обнадеживающие результаты наблюдаются в исследованиях использования камрелизумаба в комбинации с другими препаратами для лечения неоперабельного рака печени, легких и пищевода. Препарат способствует реактивации опухоль-специфичных цитотоксических Т-лимфоцитов и стимулирует иммунную систему для борьбы с раковыми клетками.