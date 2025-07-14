Pfizer и BioNTech оспаривают патент Moderna на вакцину от COVID-19 в британском суде

Американская Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech обратились в апелляционный суд Великобритании с требованием отменить решение, вынесенное в пользу компании Moderna. Об этом пишет агентство Reuters.

Год назад Высокий суд Лондона подтвердил действительность одного из двух патентов Moderna на технологию матричной РНК (мРНК), которая лежит в основе противоковидной вакцины mRNA-1273 (торговое наименование — Spikevax). В результате использование этой инновации в аналогичном препарате Comirnaty от Pfizer и BioNTech было признано незаконным, а патентообладатель получил право на компенсацию за упущенную выгоду.

Pfizer и BioNTech настаивают, что разработки Moderna в области мРНК не могут считаться интеллектуальной собственностью, поскольку основаны на предыдущих исследованиях и лишены новаторства. Суд разрешил фармгигантам представить свои доказательства.

Череда юридических споров между производителями началась в сентябре 2022 года. Тогда Pfizer и BioNTech потребовали лишить Moderna патентной защиты на mRNA-1273 в Великобритании. Та ответила встречным иском о нарушении ее интеллектуальных прав, связанных с мРНК-технологией. Параллельно ведутся разбирательства в других странах: в марте этого года немецкий суд поддержал сторону Moderna, а американский — аннулировал оба патента биотехнологической компании на вакцину.

В 2024 году Pfizer и BioNTech заработали более 3,3 млрд долл. с продаж вакцины от COVID-19. Продукт Moderna принес 3,2 млрд долл. выручки за тот же период. Финансовые показатели значительно снизились после окончания пандемии. Для сравнения: объем продаж Comirnaty в 2022 году составил 37,8 млрд долл. (-91% по сравнению с 2024 годом), а mRNA-1273 — 18,4 млрд долл. (-83%).

На этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полностью одобрило Spikevax для профилактики COVID-19 у пациентов старше шести месяцев, которые входят в группу риска. До этого вакцина имела ограниченную регистрацию, разрешающую ее применение в кризисных ситуациях.