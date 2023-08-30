Pfizer и BioNTech оспорили патенты Moderna на вакцину против COVID-19 в патенте США

Pfizer и BioNTech обратились в американский суд с целью аннулировать патенты Moderna на технологию мРНК-вакцин против COVID-19, пишет Reuters.

Ранее Moderna обвинила Pfizer и ее немецкого партнера в нарушении патентных прав. Первый иск производитель подал летом 2022 года, два других иска добавил в прошлом году.

Pfizer и BioNTech сообщили Патентному судебному и апелляционному совету (PTAB) Патентного ведомства США, что два патента Moderna, о которых идет речь в исках, «невообразимо обширны» и касаются «идеи [вакцин], которая была известна задолго до» даты их регистрации в 2015 году.

Патентный судебный и апелляционный совет рассматривает споры о действительности патентов на основании такого понятия, как «известный уровень техники». Он описывает существующие в мире технические решения, схожие с теми, которые предлагаются в новом патенте. Pfizer и BioNTech заявляют, что на момент регистрации патентов Moderna представленные ею технологии уже существовали.

В заявлении Pfizer говорится, что ее вакцина против коронавируса «основана на запатентованной мРНК-технологии BioNTech и разработана совместно BioNTech и Pfizer» и что компании по-прежнему уверены в своей интеллектуальной собственности.

В прошлом году Pfizer и BioNTech по отдельности оспорили два патента и третий связанный с ним патент Moderna в суде в рамках продолжающегося федерального иска в Массачусетсе.