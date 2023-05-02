Pfizer и BioNTech предложили Евросоюзу платить за невостребованные вакцины от COVID-19

Производители вакцин против COVID-19 Pfizer и BioNTech предложили Европейскому союзу пересмотреть условия поставки препаратов. Компании хотят, чтобы европейцы платили неустойку в половину цены каждой дозы (около 11 долл.), если ЕС решит отменить заказ. Об этом сообщила Financial Times.

При этом Pfizer и BioNTech намерены продлить контракт по поставкам препаратов в Евросоюз до 2026 года. По предварительным данным, компании будут поставлять около 70 млн доз ежегодно. Новый контракт позволит ЕС перейти на новые вакцины, адаптированные к любым будущим вариантам COVID-19, сообщает FT со ссылкой на источники.

Однако, по данным издания, Польша и некоторые другие страны Центральной Европы отказываются подписывать новое соглашение. Они не хотят платить за отмену заказов, поскольку в Евросоюзе и без этого наблюдается переизбыток вакцин.

Кроме того, пересмотренная сделка укрепит ситуацию монополии, которой сейчас пользуются Pfizer и BioNTech в отношении поставок вакцин в страны блока. «Если они будут поставлять около 70 млн доз в год в течение следующих нескольких лет, то они займут почти весь рынок», — заявил один из источников FT.

В марте «ФВ» сообщал, что из-за переизбытка вакцин в Европе Pfizer предложил сократить количество поставляемых доз на 40% и отложить доставку новых партий. Компания также настаивала на оплате уже заказанных вакцин, которые Европе не понадобились.