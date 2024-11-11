Pfizer инвестирует миллиард долларов в китайский биотехнологический сектор

Pfizer планирует выделить 1 млрд долл. на развитие своего биотехнологического сегмента в Китае до 2030 года. Об этом сообщил глава китайского подразделения американской фармацевтической компании Жан-Кристоф Пуанто на 7-й Китайской международной выставке импортной продукции в Шанхае, пишет деловое издание NBD.

По его словам, Pfizer разработала пятилетнюю программу под названием «Китай-2030». Производитель направит инвестиции на развитие биотехнологических инноваций в КНР и реализацию инициативы «Здоровый Китай-2030», получившую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и нацеленную на повышение средней продолжительности жизни населения, улучшение качества медицинского обслуживания, популяризацию здорового образа жизни, а также модернизацию системы здравоохранения страны.

Пуанто отметил, что на решение об инвестициях повлияли огромное население страны (1,4 млрд человек) с высокой долей пожилых людей старше 60 лет (около 25%), растущий спрос на новые лекарства, а также упрощение процедуры их регистрации.

Pfizer представит в Китае 60 новых препаратов к концу этого десятилетия и построит новый научно-исследовательский центр в Пекине, говорится в публикации. Планы компании также предусматривают масштабирование клинических испытаний в КНР.

Сообщается, что Pfizer подписала стратегическое соглашение с китайскими компаниями Beijing Tianguangshi Biotechnology и Kangyuan Bochuang Biotechnology о разработке препаратов от множественной миеломы. Подробности сделок не разглашаются.

Ранее инвестиционный фонд Starboard Value, владеющий долей Pfizer на сумму в 1 млрд долл., раскритиковал генерального директора фармкомпании Альберта Бурла за неэффективное расходование средств на приобретение новых активов и низкую окупаемость исследований препаратов. Тем не менее на прошлой неделе компания отчиталась о росте доходов за III квартал на 31%, до 17,7 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.