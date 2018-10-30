Pfizer не исключает возможность продажи подразделения по производству продукции для женского здоровья

Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») рассматривает стратегические альтернативы для своего подразделения по производству продукции для женского здоровья, не исключая его продажу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В 2017 г. объем продаж подразделения, производящего такие препараты, как Premarin, Prempro и Premphase, составил 1,2 млрд долл. Эксперты полагают, что сумма сделки может составить до 2 млрд долл.
Pfizer не первая компания, которая избавляется от портфеля продукции для женского здоровья.
Годом ранее о подобном шаге объявили компании Allergan («Аллерган») и Teva («Тева»).
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