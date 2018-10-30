Pfizer не исключает возможность продажи подразделения по производству продукции для женского здоровья

11:00
2 ноября 2018

Илья Дугин

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Американская фармацевтическая компания Pfizer («Пфайзер») рассматривает стратегические альтернативы для своего подразделения по производству продукции для женского здоровья, не исключая его продажу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В 2017 г. объем продаж подразделения, производящего такие препараты, как Premarin, Prempro и Premphase, составил 1,2 млрд долл. Эксперты полагают, что сумма сделки может составить до 2 млрд долл.

Pfizer не первая компания, которая избавляется от портфеля продукции для женского здоровья.

Годом ранее о подобном шаге объявили компании Allergan («Аллерган») и Teva («Тева»).  

Компании
Teva
Pfizer

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