Pfizer не исключает возможность продажи подразделения по производству продукции для женского здоровья

В 2017 г. объем продаж подразделения, производящего такие препараты, как Premarin, Prempro и Premphase, составил 1,2 млрд долл. Эксперты полагают, что сумма сделки может составить до 2 млрд долл.

Pfizer не первая компания, которая избавляется от портфеля продукции для женского здоровья.

Годом ранее о подобном шаге объявили компании Allergan («Аллерган») и Teva («Тева»).