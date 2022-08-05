Pfizer прекратила разработку препарата от кардиомиопатии из-за неудачи на III фазе испытаний

Pfizer прекратила разработку препарата для лечения кардиомиопатии после того, как промежуточный анализ показал нецелесообразность дальнейшего исследования. Об этом сообщается на сайте компании.

Препарат PF-07265803, антагонист митоген-активируемой протеинкиназы p38 (MAPK), проходил испытания в качестве средства для лечения симптоматической дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) из-за мутации в гене LMNA. Исследование называлось REALM-DCM.

Решение прекратить разработку PF-07265803 было принято после того, как промежуточный анализ целесообразности показал, что исследование вряд ли достигнет своей основной контрольной точки. Пациенты прекратят прием препарата и пройдут все необходимые проверки под руководством специалистов.

Это «подтверждает сложность продвижения новых методов лечения редких сердечно-сосудистых заболеваний и необходимость дальнейшего расширения знаний в этой области», — заявил директор по развитию Pfizer в области онкологии и терапии редких заболеваний Крис Бошофф.

ДКМП является одной из основных причин сердечной недостаточности во всем мире, на ее долю приходится около 30% всех госпитализаций с этим диагнозом в США. Также это наиболее частая причина пересадки сердца.

Pfizer получила PF-07265803 после приобретения Array BioPharma в 2019 году за 11,4 млрд долл. Основной частью сделки были препараты Braftovi (encorafenib) и Mektovi (binimetinib) для лечения колоректального рака.