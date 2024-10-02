Pfizer продала акции Haleon на 3,6 млрд долларов

Pfizer продала пакет акций производителя потребительских товаров для здоровья Haleon на общую сумму в 2,66 млрд фунтов стерлингов (3,56 млрд долл.). Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Таким образом фармгигант сократил свою долю с 22,6 до 15%.

Это вторая сделка Pfizer по выходу из капитала Haleon. В марте 2024 года американская компания уменьшила долю с 32 до 24%, выручив тогда около 2,6 млрд долл.

О намерении продать акции Haleon стало известно из пресс-релиза Pfizer, опубликованного в 2022 году. Компания пояснила, что планирует сосредоточиться на разработке инновационных лекарств и вакцин.

Haleon выпускает товары для гигиены полости рта Sensodyne, обезболивающее «Адвил» (ибупрофен) и витамины «Центрум». Компания возникла в результате слияния подразделений потребительских товаров для здоровья Pfizer и GlaxoSmithKline (GSK) в 2019 году. Через 3 года ее выделили в независимое предприятие, в котором Pfizer владела 32% акций, а GSK – 68%.