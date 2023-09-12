Pfizer пытается отсудить у «Нативы» более 12 млрд рублей

ООО «Пфайзер Инновации» и Sugen и Pharmacia & Upjohn подали заявление о включении их в реестр требований кредиторов банкротящегося фармпроизводителя ООО «Спектр» (бывшая «Натива», переименована в 2022 году). Общая сумма требований структур Pfizer составляет 12,56 млрд руб., следует из материалов дела. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ».

К тому же в августе в рамках дела о банкротстве суд удовлетворил ходатайство ООО «Пфайзер Инновации» об истребовании у бывшей «Нативы» информации о количестве и стоимости лекарственного препарата «Сунитиниб-натив», проданного с марта 2017 года, а также связанных с этим документов.

Спор вокруг препарата

«Сунитиниб-натив» — дженерик орингинального препарата «Сутент», который выпускает Pfizer. И хотя патент на него действовал до 2022 года, «Натива» зарегистрировала свой препарат в марте 2017 года.

В сентябре того же года Pfizer обратилась в суд, утверждая, что «Натива» нарушила исключительное право производителя на препарат. Но российская компания в свою очередь подала встречный иск о выдаче принудительной лицензии и в результате получила ее в январе 2019 года. Тогда отечественный производитель утверждал, что использует в своем препарате патент № 2567535, который является зависимым от изобретения, охраняемого патентом Pfizer № 005996. Иностранная компания пыталась оспорить лицензию, но суд неоднократно вставал на сторону «Нативы».

В итоге летом 2021 года Роспатент все же признал патент российской компании полностью недействительным. Затем, в октябре 2022 года, суд все-таки удовлетворил исковое заявление Pfizer и запретил «Нативе» производство и продажу дженерика, пока действует патент.

Банкротство

В январе 2023 года Арбитражный суд Московской области зарегистрировал заявление от ООО «Новая парадигма» о признании бывшей «Нативы» банкротом.

В июне 2021 года ООО «Мамонт Фарм» уступило «Новой парадигме» права требования к ООО «Натива» по договору о производстве и дистрибуции лекарств. По нему «Мамонт Фарм» должен был поставлять субстанцию для производства лекарств. С 2019 по 2021 год компания поставила «Нативе» фармсырья на 141,7 млн руб., однако получатель заказ не оплатил.

В ноябре 2021 года «Новая парадигма» обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании долга. В феврале 2022 года суд удовлетворил иск полностью, решение обжаловано не было.