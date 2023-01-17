Кредитор подал заявление о банкротстве сменившей название «Нативы»

В Арбитражном суде Московской области заявление о признании должника банкротом зарегистрировано 16 января 2023 года, следует из Картотеки арбитражных дел. Ранее ООО «Новая парадигма» три раза объявляло о намерении обратиться с таким заявлением, об этом свидетельствуют данные СПАРК.

Дело о банкротстве

ООО «Новая парадигма» зарегистрировано в 2017 году. С 2021 года компанией владеет Кирилл Бойко, он также возглавляет компанию ООО «Фармментал Групп». Согласно ЕГРЮЛ, «Новая парадигма» занимается оптовой торговлей прочими бытовыми товарами, вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг, управлением недвижимостью за вознаграждение и пр. Лицензий на фармацевтическую деятельность или фармпроизводство у компании нет.

В июне 2021 года ООО «Мамонт Фарм» уступило ООО «Новая парадигма» права требования к ООО «Натива» по договору о производстве и дистрибуции лекарств. Договор заключен в 2016 году между ООО «АРС» (правообладатель), ООО «Натива» (производитель) и ООО «Мамонт Фарм». По нему ООО «Мамонт Фарм» должно было поставлять субстанцию для производства лекарств. С 2019 по 2021 год компания поставила «Нативе» фармсырья на 141,7 млн руб., однако получатель заказ не оплатил.

В ноябре 2021 года «Новая парадигма» обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании долга. В феврале 2022 года суд удовлетворил иск полностью. Решение не было обжаловано.

В августе 2022 года ООО «Новая парадигма» опубликовало сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Затем были еще два аналогичных сообщения — в сентябре и декабре. В итоге в январе заявление было направлено в Арбитражный суд.

Чем занимается «Спектр»

Ни в ГРЛС, ни в базе Росздравнадзора нет никаких сведений об ООО «Спектр». При этом компания участвует в судебных процессах. Помимо суда с «Новой парадигмой», есть другие иски.

В июне Bayer подала иски против «Нативы» (теперь «Спектр») и «Фармасинтез-Норд» о взыскании денежных средств. Обе компании выпустили в гражданский оборот препараты с МНН сорафениб, который защищен патентами иностранного производителя. Сумма претензий к «Спектру» — 400,4 млн руб., к «Фармасинтез-Норду» — 19,7 млн руб.

Где теперь препараты «Нативы»

Как сообщал «ФВ», «Натива» изменила название на «Спектр» в июне 2022 года. К этому моменту «Натива» передала другим компаниям почти все регистрационные удостоверения (РУ) на свои препараты. По данным ГРЛС на 17 января 2023 года, «Натива» имеет три РУ — «Этосуксимид-натив», «Золедроновая кислота», «Октреотида ацетат». Согласно информации Росздравнадзора, «Этосуксимид-натив» не выпускался «Нативой» в последние семь лет, «Золедроновая кислота» последний раз вводилась в гражданский оборот в 2020 году, а «Октреотида ацетат» — в 2021 году. Кроме того, в ГРЛС «Натива» указана как производитель 19 субстанций.

В 2022 году компания выпускала лекарства. По данным Росздравнадзора, в последний раз лекарства, произведенные «Нативой», выпущены в гражданский оборот в мае 2022 года. Компания производила препараты как для себя («Каспофунгин-натив», «Сорафениб-натив» — сейчас эти РУ уже не действуют), так и по контракту.

В ГРЛС «Натива» значится как производитель 11 препаратов, РУ которых принадлежат семи компаниям: ООО «Бисерно», ООО «ФармМентал групп», ООО «Айвикс», ООО «АксельФарм», ООО «АРС», АО «Фармстандарт-Лексредства», ООО «Скан Биотек Лимитед».

Чем известна «Натива»

В 2016 году «Натива» стала регистрировать препараты, которые находились под патентной защитой. В 2017 году два из них вышли в гражданский оборот. Речь идет о сунитинибе компании Pfizer и дазатинибе Bristol-Myers Squibb (BMS). Западная фарма стала судиться с российской компанией. В 2018 году «ФВ» насчитывал восемь таких дел. В дальнейшем были новые дела, какие-то споры продолжаются до сих пор.

Изредка суды вставали на сторону оригинаторов. Так, в 2018 году Novartis удалось доказать, что «Натива» нарушила патентное право, использовав патент производителя в лекарственном препарате «Нилотиниб-натив» (МНН — нилотиниб). Арбитражный суд Московской области обязал «Нативу» не вводить в гражданский оборот препарат до 4 июля 2023 года.

С компаниями AstraZeneca по препарату «Гефитиниб» и Orion Corporation по «Левосимендану» в 2019 году «Натива» заключила мировые соглашения, отказавшись от изготовления, применения, предложения о продаже, введения в гражданский оборот этих лекарств.

Западные компании в 2019 году, как подсчитал «ФВ» по данным компании AlphaRM, потеряли из-за досрочного выхода дженериков около 6,9 млрд руб. Таков объем продаж «Нативой» дазатиниба, тиотропия бромид (Boehringer Igelheim), сунитиниба, сорафениба за четыре года.

У многих препаратов срок патентной защиты уже закончился (сунитиниб, сорафениб), у части закончится в 2023 году (нилотиниб, дазатиниб).