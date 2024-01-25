Pfizer пытается предотвратить поставки дженерика своего противоопухолевого препарата

Pfizer обратилась в региональные суды с заявлениями о принятии обеспечительных мер — запретить проводить оплату контрактов на закупку аналога «Инлиты» (акситиниб).

Суды ожидаемо отказали в принятии мер. Согласно практике, суды в целом не удовлетворяют такие заявления в подобных спорах.

Препарат с МНН акситиниб, который закупили регионы, зарегистрировала компания «Аксельфарм» — преемник бывшей «Нативы». Патентная защита на оригинальный препарат прекратится в 2025 году.

Подробнее о том, в каких регионах планируется поставка дженерика, а также кто и за какую сумму будет их поставлять, читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Как об стенку патент».