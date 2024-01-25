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Pfizer пытается предотвратить...

Pfizer пытается предотвратить поставки дженерика своего противоопухолевого препарата

25.01.2024
17:50
Маргарита Грошева
Несколько регионов провели аукционы на поставку акситиниба. Согласно заключенным контрактам, поставить планируют российский аналог препарата. Pfizer попыталась предотвратить исполнение контрактов через запрос обеспечительных мер в судах, но заявления не удовлетворили.
Фото: Etactics Inc / unsplash.com

Pfizer обратилась в региональные суды с заявлениями о принятии обеспечительных мер — запретить проводить оплату контрактов на закупку аналога «Инлиты» (акситиниб).

Суды ожидаемо отказали в принятии мер. Согласно практике, суды в целом не удовлетворяют такие заявления в подобных спорах.

Препарат с МНН акситиниб, который закупили регионы, зарегистрировала компания «Аксельфарм» — преемник бывшей «Нативы». Патентная защита на оригинальный препарат прекратится в 2025 году.

Подробнее о том, в каких регионах планируется поставка дженерика, а также кто и за какую сумму будет их поставлять, читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Как об стенку патент».

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23.01.2024
Как об стенку патент
Pfizer пытается предотвратить поставки дженерика акситиниба
Фармацевтический вестник №2 (1131) / 2024

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