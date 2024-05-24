Pfizer сообщила о новой программе сокращения расходов

Pfizer заявила о реализации долгосрочного плана по сокращению расходов на 1,5 млрд долл. к концу 2027 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Американская компания сделала заявление при подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Производитель отметил, что сфокусируется на операционной эффективности, внесении структурных изменений и совершенствовании портфеля лекарственных средств.

Процесс оптимизации издержек займет несколько лет из-за сложности процессов, связанных с планируемыми преобразованиями, сообщил представитель компании. Пока неизвестно, планируется ли сокращение рабочих мест.

В октябре 2023 года Pfizer объявила о планах сократить расходы на 3,5 млрд долл. к концу 2024 года. В декабре 2023 года компания увеличила планку до 4 млрд долл., сообщал портал FiercePharma. Известно, что в рамках представленного плана были уволены 500 британцев.

Производитель лекарств прибегнул к таким мерам из-за резкого снижения спроса на вакцины и препараты от COVID-19, такие как Comirnaty и Paxlovid. Их продажи упали на 78% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Выручка с коммерческой реализации противоковидной продукции продолжает уменьшаться: в I квартале 2024 года продажи Paxlovid снизились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.