Pfizer сообщила о результатах испытания назального спрея против мигрени

Pfizer заявила, что назальный спрей против мигрени zavegepant достиг основных целей испытаний III фазы. Об этом сообщается в публикации The Lancet.

Однократная доза препарата в 10 мг эффективнее плацебо устраняла как боль, так и наиболее беспокоящие симптомы заболевания (MBS) через два часа после приема. Боль прошла у 24% принимавших zavegepant по сравнению с 15% в группе плацебо, а от MBS избавились 40% пациентов, тогда как в группе плацебо 31%.

Кроме того, zavegepant облегчал боли при мигрени у пациентов уже через 15 минут после приема, а у многих пациентов облегчение длилось до 48 часов. Препарат хорошо переносился, а серьезных побочных эффектов в ходе испытания зарегистрировано не было.

Pfizer приобрела права на зарубежный маркетинг zavegepant у компании Biohaven Pharmaceutical в 2021 году. В сделку стоимостью 1,24 млрд долл. тогда вошел и другой препарат, rimegepant. В прошлом году Pfizer полностью выкупила Biohaven за 11,6 млрд долл., получив все активы компании.

Об эффективности zavegepant Biohaven заявляла еще в 2021 году. Препарат представляет собой низкомолекулярный антагонист рецептора CGRP — это белок, участвующий в передаче болевых сигналов в мозг.

«Если zavegepant будет одобрен FDA, он может стать важным новым вариантом лечения для людей с мигренью», — отметил старший вице-президент Pfizer Джеймс Руснак. По его словами, препарат будет особенно полезен тем, кто хочет получить быстрое облегчение симптомов.