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Pfizer улучшила состав...

Pfizer улучшила состав препарата от ожирения и сообщила о возобновлении его исследований

11.07.2024
17:33
Владимир Заболотских
Pfizer возобновляет исследования перорального препарата от ожирения danuglipron после модификации его формулы. Несмотря на эффективность в снижении веса и уровня гликированного гемоглобина, ранее препарат вызывал частые побочные эффекты, что привело к необходимости его доработки.
Фото: pfizer.com

Pfizer сообщила, что продолжит исследования кандидатного препарата от ожирения danuglipron после улучшения его состава. Это пероральный агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), как и его конкуренты семаглутид и tirzepatide. Препарат принимается один раз в день перорально, в отличие от своих аналогов, которые вводятся подкожно.

Pfizer планирует провести исследования лекарственного средства в различных дозировках во второй половине 2024 года. В декабре прошлого года компания опубликовала результаты IIb фазы плацебоконтролируемого исследования, которое показало статистически значимое снижение массы тела (в среднем на 7—12% через 32 недели) у пациентов по сравнению с исходными показателями. Кроме того, лекарство способствовало уменьшению уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) на 0,49% — 1,18% через 16 недель (общепринятым клинически значимым считается 0,3%).

Тем не менее исследователи отмечали частые побочные эффекты после употребления danuglipron. До 73% участников испытывали тошноту, 47% — рвоту, 25% – диарею. Больше половины испытуемых досрочно прекратили прием препарата.

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