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Pfizer вложит 6...

Pfizer вложит 6 млрд долларов в разработку биспецифического антитела китайской 3SBio

22.05.2025
11:20
Владимир Заболотских
Pfizer приобрела у китайской 3SBio права на разработку и коммерциализацию биспецифического антитела SSGJ-707, выплатив 1,25 млрд долл. авансом и обязавшись увеличить сумму еще на 4,8 млрд долл. при выполнении условий соглашения. Эффективность препарата против НМРЛ составила 81% при его комбинации с химиотерапией в ходе II фазы клинических исследований.
Фото: freepik

Pfizer заключила соглашение с китайской биотехнологической фирмой 3SBio на 6 млрд долл. о разработке, производстве и коммерциализации препарата SSGJ-707. Об этом сообщила пресс-служба фармацевтического гиганта. 

По условиям, 3SBio получит 1,25 млрд долл. авансом. Остальную сумму компании выплатят после выполнения условий. Также стороны договорились о выплате ей роялти (свыше 10%) в случае регистрации экспериментального лекарства регуляторами. 

SSGJ-707 блокирует работу одновременно двух белков: PD-1 (белок программируемой клеточной смерти-1), который позволяет раковым клеткам уклоняться от иммунного ответа, и VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), обеспечивающий опухоли приток кислорода и питательных веществ. Его терапевтическое действие оценивается на пациентах с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), метастатическим колоректальным раком и гинекологическими новообразованиями. 

Результаты II фазы клинических испытаний показали уменьшение размера опухоли у 70% испытуемых с НМРЛ, получавших препарат. При его сочетании с химиотерапией этот показатель возрос до 81%. В этом году 3SBio приступит к III фазе. 

Лидеры фармотрасли стали проявлять интерес к антителам с двойным механизмом действия после того, как одно из них оказалось более эффективным, чем «Китруда» (пембролизумаб). В прямом сравнительном исследовании лекарство ivonescimab, созданное компаниями Summit Therapeutics и Akeso, превзошло знаменитый ингибитор PD-1 с более чем 40 одобренными показаниями. 

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