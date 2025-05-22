Pfizer вложит 6 млрд долларов в разработку биспецифического антитела китайской 3SBio

Pfizer заключила соглашение с китайской биотехнологической фирмой 3SBio на 6 млрд долл. о разработке, производстве и коммерциализации препарата SSGJ-707. Об этом сообщила пресс-служба фармацевтического гиганта.

По условиям, 3SBio получит 1,25 млрд долл. авансом. Остальную сумму компании выплатят после выполнения условий. Также стороны договорились о выплате ей роялти (свыше 10%) в случае регистрации экспериментального лекарства регуляторами.

SSGJ-707 блокирует работу одновременно двух белков: PD-1 (белок программируемой клеточной смерти-1), который позволяет раковым клеткам уклоняться от иммунного ответа, и VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), обеспечивающий опухоли приток кислорода и питательных веществ. Его терапевтическое действие оценивается на пациентах с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), метастатическим колоректальным раком и гинекологическими новообразованиями.

Результаты II фазы клинических испытаний показали уменьшение размера опухоли у 70% испытуемых с НМРЛ, получавших препарат. При его сочетании с химиотерапией этот показатель возрос до 81%. В этом году 3SBio приступит к III фазе.

Лидеры фармотрасли стали проявлять интерес к антителам с двойным механизмом действия после того, как одно из них оказалось более эффективным, чем «Китруда» (пембролизумаб). В прямом сравнительном исследовании лекарство ivonescimab, созданное компаниями Summit Therapeutics и Akeso, превзошло знаменитый ингибитор PD-1 с более чем 40 одобренными показаниями.