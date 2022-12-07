Pfizer вместе с Clear Creek Bio разработает новое поколение препаратов от COVID-19

Pfizer и Clear Creek Bio будут сотрудничать в сфере разработки нового класса пероральных препаратов против COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте американского производителя.

Компании займутся созданием препаратов, которые относятся к категории ингибиторов папаиноподобной протеазы SARS-CoV-2 (PLpro). PLpro — это фермент, который вместе с основной протеазой (Mpro) играет важную роль в репликации вируса.

Согласно условиям договора между компаниями Pfizer выплатит Clear Creek Bio аванс, а также сделает дополнительные выплаты вместе с роялти от будущих продаж созданного продукта. При этом суммы сделки не раскрываются.



«COVID-19 оказался разрушительным и крайне непредсказуемым заболеванием, которое может остаться глобальной проблемой для здравоохранения на долгие годы», — заявила главный научный сотрудник отдела противоинфекционных средств и руководитель отдела разработки лекарственных средств Pfizer Шарлотта Аллерто.

Pfizer уже разработала противовирусный препарат от COVID-19. Он называется Paxlovid, выручка от этого лекарства в этом году предположительно принесет компании около 22 млрд долл.

Reuters пишет, что Pfizer планирует укрепить портфолио противоинфекционных лекарств. Для этого компания уже заключила ряд сделок. В этом году она объявила о приобретении компаний Biohaven Pharmaceutical и Global Blood Therapeutics за 11,6 млрд долл. и 5,4 млрд долл. соответственно, а также создала совместную с Roivant Sciences компанию для разработки лекарства от язвенного колита.